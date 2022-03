Tiltale: Knivstakk tilfeldig kvinne i 20-årene ti ganger

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en tilfeldig kvinne i 20-årene på Grünerløkka i august. Politiet ber om at tiltalte dømmes til forvaring.

Like før klokken elleve om kvelden mandag 2. august i fjor ble en kvinne i 20-årene angrepet ved en undergang på en gangsti på Grünerløkka i Oslo.

Nå er en mann i 50-årene tiltalt for å ha forsøkt å drepe henne.

Ifølge tiltalen ble hun påført 10 stikk- og sårskader.

Tilfeldig offer

Politiet er ikke kjent med at de to har møtt hverandre før, og mener kvinnen var et tilfeldig offer.

Hun ble påført store indre blødninger som følge av stikkskadene, står det i tiltalen.

STORE STYRKER: Politiet rykket ut med store styrker den aktuelle kvelden, Foto: Fredrik Hagen / NTB

Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere denne saken.

I tiltalen står det at mannen i 50-årene ikke klarte å drepe kvinnen fordi hun hun fikk dyttet og sparket han unna.

Statsadvokaten mener også at det var avgjørende at kvinnen raskt ble gitt medisinsk behandling av ambulansepersonell på stedet.

Det var et vitne på som ringte etter ambulansen.

Truet vitne på livet

Mannen i 50-årene er også tiltalt for drapstrusler mot en annen mann som ble vitne til drapsforsøket.

Vitnet skal ha hørt kvinnens skrik, før han møtte på den nå tiltalte mannen i en undergang ved Fagerheimgata i Oslo.

Da vitnet ba han om å stoppe, skal tiltalte ha holdt opp en stor kniv og sagt «la meg gå, hvis ikke så dreper jeg deg».

Mannen i 50-årene forsvares av advokat Ole Petter Drevland. TV 2 har foreløpig ikke fått kontakt med forsvareren.

I april 2019 ble mannen dømt for tvang og trusler med kniv, til fengsel i ti måneder.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 19. april. Det er satt av fire dager.