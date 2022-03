Barmen er ikke bitter etter nachspiel-exiten: – Jeg elsker Brann

– Dette er første året jeg kan gå inn i som supporter og ikke som spiller. Jeg har viet livet mitt til Brann siden jeg var 10 år gammel. Det er noe som ikke dør ut. Jeg elsker Brann. Jeg ønsker de alt godt og håper at de rykker opp igjen fort som f. . ., sier 28-åringen til TV 2.

Vi har tatt ham med på torskefiske på bygrunna utenfor sentrum av Ålesund. Vinden pisker, regnet bøtter ned, men Barmen er klar for storfangst.

– Jeg gikk lenge i den troen at Bergen er den eneste fine byen i Norge. Men det viste seg at det finnes flere fine steder på Vestlandet. Jeg trives veldig godt her, forteller han.

EXIT: Kristoffer Barmen kom til Brann som 10-åring. I fjor var det slutt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

–Har hatt det tøft

Etter det mye omtalte nachspielet på Brann stadion på tampen av sommeren i fjor, ble Barmen sendt på dør. Han fikk en ny sjanse av sin tidligere trener, Lars Arne Nilsen, i AaFK. Mens høsten ble fylt med jubel og opprykk i Ålesund, endte det med nedrykk for til Obos-ligaen for hans gamle lagkamerater i Bergen.

– Jeg kom inn i en fin gruppe, som var vant til å vinne kamper. Jeg fikk lov til å være med på den bølgen som de fløt på. Det var lenge siden jeg hadde kjent på følelsen av å være en del av et vinnerlag og det var virkelig artig å være med på opprykket. Samtidig følte jeg meg malplassert da jeg ikke var i Oslo og på Intility stadion 15. desember, da Brann rykket ned mot Jerv. Der skulle jeg gjerne vært med og bidratt. Det sitter i. Det var utrolig trist at det endte slik, forteller han.

Sittende på båtripa, med utsikt til Color Line stadion der AaFK møter Kristiansund til seriestart søndag, går tankene tilbake til de turbulente augustdagene i fjor.

– Det er ikke til å stikke under en stol at jeg hadde en røff sommer. Det var ikke bare-bare å legge fra meg Brann og Bergen etter så lang tid. Det var tøft å innse at alt var over, selv om man vet at i fotballverden så lever man på lånt tid. Jeg hadde imidlertid håpet på at jeg var unntaket. Men slik var det ikke. Det var imidlertid viktig for meg da jeg var ferdig der at jeg fant tilbake til gleden og gnisten igjen. Da ville jeg komme til et sted der jeg kunne vinne kamper igjen, og der jeg visste at jeg hadde tillit. Jeg tror Aalesund var et meget godt valg for meg da.

Guttedrømmen

Det var ikke gitt at Barmen skulle fortsette i klubben etter at opprykket var sikret. Men i januar ble det klart at bergenseren hadde skrevet under på en kontrakt ut 2022 med AaFK.

– Jeg har levd i Brann-boblen i så mange år at jeg ikke har visst om noe liv utenom. Fotballboblen er spesiell å leve i, man bli fort litt blendet når man lever det livet der. På en måte er det litt befriende når man kommer seg ut av den og får hentet nye perspektiver. Det var en lang Brann-karriere, med mange oppturer og nedturer. Jeg setter stor pris på at jeg har fått oppleve det.

– Kjenner du på en bitterhet over måten du måtte forlate klubben?

– På ingen måte. Jeg føler meg veldig beæret som fikk oppleve det jeg gjorde i Brann. Jeg fikk oppleve guttedrømmen, noe som er fantastisk. Mest av alt er jeg stolt over det jeg fikk oppleve med klubben og jeg velger å ikke fokusere på de negative tingene. Over en så lang periode som jeg var i klubben, så vil man alltid gjøre feil, ta noen dårlige valg og tabbe seg ut. Men for hver dårlige ting jeg har gjort så har jeg gjort hundre gode ting. Det er der fokuset mitt har ligget etter at jeg var ferdig i Brann.

Når TV 2 stiller spørsmålet om han er sintere på seg selv enn på klubben, så rykker det plutselig i stangen.

POENGFANGST: Kristoffer Barmen og AaFK gjør comeback i eliteserien mot Kristiansund søndag. Foto: Sindre J. Olsen

– Her skjer det ting, sier han og begynner å sveive inn.

Opp fra 57 meters dyp kommer det en torsk på 7kg.

– Ser her ja! Her kommer en liten rakker, sier han entusiastisk.

– Kynisk bransje

Når han får senket pulsen igjen og torsken ligger i en fiskekasse på dørken av båten fortsetter Barmen der han slapp.

– Urettferdig og urettferdig, sier han og må bruke litt tid før han svarer på spørsmålet om hva han synes om klubbens avgjørelse om å avslutte arbeidsforholdet etter at 12 spillere hadde tatt seg inn på Brann stadion på natterstid.

– Sånn er fotballen. Det er en kyniske bransje. Det er mange som lider samme skjebne, kanskje ikke på denne måten, men på ulike måter. Det var uansett kjedelig å måtte avslutte på den måten. Spesielt det at jeg ikke fikk bidratt mot slutten av fjoråret. Nå håper jeg de får satt sammen et lag og at de rykker opp igjen på første forsøk, sier han.

På nabosolsengen til treneren

Barmen tok seg en lang ferie etter sesongen i fjor. Tilfeldighetene gjorde at han endte på samme hotell som AaFK-trener Lars Arne Nilsen i Spania. På solsengen ble han overbevist om at det var riktig for ham å fortsette for de oransje.

– Jeg tok meg lang ferie for jeg trengte å tenke meg litt om og reflektere over det jeg har vært gjennom. Jeg sa samtidig at jeg ikke gadd å komme hit om vi skal ta elleve poeng. Vi må sikte høyere enn det. Og det har klubben gjort. Vi hadde en god sesong i fjor, men det er stor nivåforskjell mellom Obos og Eliteserien. Det holder ikke å gjøre det samme som i fjor og tro at man skal lykkes. Vi må opp 3-4 hakk.

BORGUNDFJORDFISKE: -Jeg kom ikke hit for å rykke ned, sier Barmen før eliteseriestarten. Foto: Sindre J. Olsen

– Blir det en kamp om å overleve?

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har større ambisjoner enn det for AaFK. Vi må være mer offensive enn det. Det blir uansett veldig viktig å få en god start. Jeg var en del av et Brann-lag i fjor som tapte de fem første kampene. Da havner man på etterskudd, både på tabellen, mentalt og fysisk. Jeg kom ikke hit for at at vi skal rykke ned igjen, understreker han.

– Ser du for deg at du kan spille for Brann igjen?

– Det er ikke noe jeg fokuserer på. Jeg vil alltid ha et hjerte som står i Brann. Og jeg kommer sikkert til å gå på Brann stadion til jeg er 90 år. Men om jeg spiller der igjen, det er en annen sak. Det er ikke opp til meg å avgjøre. Fokuset mitt er uansett hundre prosent på Aalesund. Men jeg skal støtte og heie på brann i hver kamp. Det må imidlertid klare seg med det fra min side.