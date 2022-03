Solbakken reagerer på Johaug-sammenligning

Igjen måtte Ståle Solbakken svare på spørsmål om skjermingen av landslagets aller største stjerne. Erling Braut Haaland.

Allerede under forrige ukes første pressekonferanse gjorde Solbakken det klart at Haaland ville bli skjermet, grunnet hans framtidssituasjon.

Mandag konfronterte TV 2s reporter, Ståle Solbakken, med Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldlis kommentar om skjermingen.

Løfaldli valgte søndag på kommentatorplass i Adressa å skrive følgende:

«Der fotballandslaget er i ferd med å drible seg bort i Erling Braut Haalands stjernestatus, viste Therese Johaug nøyaktig hvordan en idrettsstjerne skal opptre i helga.»

I kommentaren skriver Løfaldli at Solbakken risikerer å miste autoritet, både utad og internt, for behandlingen av Haaland.

– Det er ingenting vi heller vil enn å være så åpne som mulig. Jeg synes vi har kompensert denne uken her, vi har hatt nesten alle treningene åpne for pressen. Det tror jeg nesten ingen landslag i hele verden har. Dere har kunne få det taktiske innblikket, startet Solbakken.

– Dersom du tar Erling, som vel er casen her. Så er det slik at han er født i 2000, han er verdens mest ettertraktede fotballspiller sammen med Kylian Mbappé. Han er den alle helst vil skrive noe om, når det gjelder hans neste overgang, sier Solbakken.

Solbakken forsvarer Haaland-skjerming

Landslagsjefen har få problemer med Adresseavisens kommentators meninger.

– Han (Løfaldli) må få lov å mene det. Det er ikke sånn at noen av gutta reagerer på dette, tvert imot. De som er i gamet og tett på har forståelse for det. Jeg prøver så godt jeg kan, NFF prøver så godt de kan. Det er et spesialtilfelle. Jeg fikk et godt innspill fra dere at vi ikke burde lagt noe ut på egen kanal. Det kan være mulig at det er riktig.

– Vi tar innspill fra dere, men som leder gjør jeg det jeg mener er riktig for gruppen. Det jeg mener er riktig for gruppen vil nok aldri vært helt riktig for alle, sier Solbakken.

Dette sier han om Johaug-sammenligningen.

Ståle Solbakken understreket også på pressekonferansen at Erling Braut Haaland vil være tilgjengelig for pressen ved neste landslagssamling, som er i starten av juni.

– Han har gitt uttrykk overfor meg at han gjerne denne samlingen vil skjermes litte grann. Han forklarer meg hvorfor. Han forklarer meg på en fin og saklig måte, og en veldig overbevisende måte at han har behov for det. Det ser jeg ingen grunn til å ikke respektere. Når vi møtes neste gang, så sitter Erling her og svarer på spørsmål fra dere. Da er den sagaen over.

Senere i pressekonferansen understreker Solbakken at skjerming av Haaland ikke vil være et tilfelle under neste samling.

– Jeg lover at han sitter her neste gang. Det skal jeg love, sier Solbakken.

Landslagssjefen trekker også frem at Johaug selv trolig har hatt perioder hvor hun har blitt skjermet fra pressen.

– Jeg tror vi må sette oss litt inn i hele bildet. Jeg har ikke noe historisk overblikk over, om det er det at Therese Johaug etter en andreetappe for Nansen tar seg tid. Hun har helt sikkert i kraft av å være verdens beste langrennsutøver og det hun har vært gjennom, hatt sine uker, måneder hvor hun har hatt behov for å skjermes. Det er jeg nesten helt sikker på, uten at jeg kan si det helt sikkert.

VIKTIG: Erling Braut Haaland har scoret 13 mål på 16 kamper for landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Urettferdig at man forsøker å finne feil ved Erling

– Jeg synes det er litt urettferdig at det blir slik at man forsøker å finne de feilene vi kan med Erling. Det er også det flyet hans, han er i en situasjon hvor de har et fly som de bruker, men som de også leier ut og har business med.

Solbakken lister opp tre ruter Erling Braut Haaland kunne tatt til landslagssamlingen:

1: Han kunne stått opp 05.00 i Köln eller Düsseldorf og tatt det første ruteflyet. Men da måtte han ventet to timer på en flyplass og det lar seg ikke gjøre i hans situasjon nå.

2: Han kunne kommet 5-6 timer etter de andre spillerne. Om han skulle tatt det neste direkteflyet.

3: Han kunne gjøre det han gjorde. Reise med privatfly.

– Han legger det frem på en måte som jeg ikke har trøbbel med å akseptere. Men det kan ikke bli sånn hver gang, og det kan ikke bli sånn neste gang. Nå er det en ekstremsituasjon for ham. En annen gang kan det være en annen. Jeg blir litt lei meg, for jeg synes ikke at det er fair, sier Solbakken.

Juni-samlingen blir hektisk for Solbakken & co. Da venter Nations League, som kan bli viktig i landslagets jakt på EM-plass i 2024.

2. juni: Serbia – Norge

5. juni: Sverige – Norge

9. juni: Norge – Slovenia

12. juni: Norge – Sverige