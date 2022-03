Dette sier Thorstvedt om framtiden

Se Norge-Armenia på TV 2 og Play tirsdag fra klokken 18.50!

I oktober avslørte Genks sportsdirektør Dimitri de Condé til TV 2 at klubben hadde tilbudt Kristian Thorstvedt en ny og forbedret kontrakt.

Fem måneder senere har den tidligere Viking-spilleren fortsatt ikke forlenget kontrakten med klubben, som går ut etter neste sesong.

– Det er fordi vi ikke har kommet til enighet. Vi får se hva det blir til, men jeg og agenten min har ikke kommet til enighet med klubben. Det handler ikke om at jeg krever for mye penger, det gjør ikke det. Vi får se hva som skjer, noe mer vil jeg ikke si.

– Handler det om at du skal kunne ha muligheten til å dra fra klubben uten å bli for bundet til dem ved å signere ny kontrakt?

– Ja, det har noe med det å gjøre. Jeg er veldig glad for valget jeg tok ved å dra til Genk, jeg har hatt en fin tid der. Men som alle andre har jeg selvfølgelig en drøm om å spille i større ligaer også. Om det skjer nå eller om to år, det får vi se på.

– Føler du det er mest naturlig til sommeren?

– Jeg tror det kunne vært fint for meg å ta steget til sommeren, men jeg har kontrakt ett år til og det må jeg respektere. Om det blir til sommeren eller etter kontrakten må vi bare se på.

Solbakken mener han må ta steg for steg

Landslagssjef Ståle Solbakken ser på Thorstvedt som en viktig del av landslaget sitt. Slik beskriver han beundringen av Genk-spilleren.

– Det er det at han er en poeng-spiller. Han kompenserer for manglende fart med et kjapt hode. Han har god forståelse for spillet, både som målscorer og tilrettelegger. Han har en bra mentalitet og entusiasme i det han gjør, sier Solbakken.



– Det kan sikkert komme med tiden, men det er lurt å ta steg for steg. Hans dårligste periode i Genk har vært de tre-fire siste kampene, sier landslagssjefen.



Thorstvedt føler seg klar for neste steg. Aller helst til en av de beste ligaene.

– Vi får se hvilke klubber som er interessert og slikt, men å ta et steg opp i en av topp fem-ligaene har jeg et håp og en drøm om.