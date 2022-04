Så lenge tror eksperten at krigen vil vare

Krigen i Ukraina har pågått i over en måned, og mange millioner har flyktet fra landet sitt.

De som er igjen i Ukraina lever i et land hvor flyalarmen går hver dag og et liv i bomberom er blitt den nye normalen.

Flere har gått ut og advart om det som kan bli den verste humanitære katastrofen i historien.

Hvilket Ukraina som står igjen når det blir fred i Europa igjen, mener ekspertene er helt avhengig av om det blir et pro-russisk eller et demokratisk valgt styre i Ukraina.

Krigen er ikke avgjort

Kristian Åtland er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Han mener krigen vil ende med en form for forhandlingsløsning, som begge parter vil forsøke å fremstille som en seier.

– Det viktigste for Zelenskyj er at Ukraina overlever som selvstendig og uavhengig stat og at de russiske styrkene trekker seg ut, sier Åtland.

EKSPERT: Kristian Åtland har en mastergrad i russiske kulturstudier fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø Foto: Forsvarets Forskningsinstitutt

– Krigen er fortsatt ikke avgjort, selv om ukrainerne i stor grad har klart å stanse den russiske fremrykningen, ikke minst nord for Kyiv, forklarer seniorforskeren.

Åtland mener ukrainerne har vist at de er i stand til å forsvare landet sitt, uten å være Nato-medlem. Dette mener han er utvilsomt viktig for Ukrainas selvtillit.

– Det har trolig også vært viktig for dem at verdenssamfunnet står på deres side, sier Åkland.

Trenger håndfaste sikkerhetsgarantier

Han forteller videre hvilken side verdenssamfunnet står på kom til uttrykk allerede i begynnelsen av mars, da 141 av FNs medlemsland stemte for en resolusjon om å fordømme den russiske invasjonen, mens bare fem stemte imot.

– Ukraina vil neppe stole på Russland igjen. Derfor er det viktig for ukrainerne at en fredsløsning inkluderer sikkerhetsgarantier fra vestlige stormakters side.

Dette er også Russland-ekspert og forsker i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jakub Godzmiriski, enig i.

– Ukraina trenger håndfaste og juridiske sikkerhetsgarantier, sier Godzimirski.

– Politisk er det mange som mener at Russland allerede har tapt, mener Godzmirski.

Både Godzimiriski og Åkland peker på at det kan virke som at Russland ikke vil klare å oppnå det originale målet sitt med å innsette en russisk-vennlig statsleder.

NUPI: Jakub Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI i over 20 år Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det virker som Russland nå har innsett at de ikke vil kunne nå sitt opprinnelige mål med denne krigen, som var å innta den ukrainske hovedstaden, avsette president Zelensyj og innsette et russiskvennlig marionettregime.

Et marionetteregime er en myndighet eller regjering som i praksis er styrt av en annen stat.

– I stedet har Russland trolig konsentrert styrkeinnsatsen øst og sør i landet, med sikte på forsterker og mulig utvide sin territorielle kontroll der, sier Åkland.

Godzmiriski mener Russland nå har endret planene sine.

PÅ FLUKT: Mange millioner sivile har flyktet fra krigen i Ukraina. Selv om krigen en dag tar slutt, tror eksperter vi vil se at ukrainere fortsetter å flykte landet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Da denne krigen begynte, så det ut som at målet med operasjonen var å erstatte Zelenskyj, men nå betraktes Zelenskyj som en leder man skal forhandle med. Dette er en viktig endring som skyldes det at den russiske operasjonen ikke gikk som planlagt, mener Godzmiriski.

Hvilket Ukraina vil stå igjen?

Det er ikke sikkert at alle ukrainere som har flyktet kan flytte hjem igjen etter krigens slutt.

Store deler av Ukraina er jevnet med jorden, særlig i områdene nord, sør og øst i landet. Byen Mariupol har vært utsatt for nærmest konstant bombing siden krigen var et faktum.

– Ukraina var i utgangspunktet et gjennomindustrialisert land, særlig øst for elven Dnipro. Mye av den industrielle infrastrukturen er blitt ødelagt, og de miljømessige skadene er betydelige, sier Åtland.

I tillegg til å være et gjennomindustrialisert land, eksporterer Ukraina mye matvarer som kornprodukter.

– Det vil være viktig, også for resten av verden, at Ukrainas landbruksproduksjon gjenopptas så raskt det lar seg gjøre, og at Ukraina igjen får muligheten til å eksportere landbruks- og industriprodukter til resten av verden gjennom de ukrainske havnene ved Svartehavet.

Godzimirski peker på at hva som møter ukrainerne når de kan returnere til landet sitt, er helt avhengig av hvem som sitter ved makten og hva fredsavtalen innebærer.

Zelesnkyj har diskutert fremtiden til de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk. Godzmiriski mener at dersom utbryterrepublikkene blir russiske, er det nok mange som vil reise fra disse områdene. Men dersom det blir innsatt et russiskvennlig styre i Ukraina, er fremtidig til mange uklar.

– Mange av de som blir igjen har aktivt deltatt i krigen. Dersom russerne setter inn et pro-russisk styre, kan de som har kriget få represalier og må kanskje flykte fra Ukraina, sier Godzmirski.

Hva om Russland vinner krigen?

Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, forteller hvordan han tror Ukraina ville sett ut hvis Russland vinner krigen. Han tror noen deler av Ukraina bli innlemmet i Russland, mest sannsynlig Krimhalvøya og Donbass.

Andre områder må i så fall kunne regne med å bli styrt av russiskvennlige ledere, altså en marionettregjering, forklarer han.

– Det betyr at man utnevner regionale russiskvennlige ledere i okkuperte områder. Disse kan gi skygge av legitimitet og vil kunne søke å gjennomføre valg i områder de okkuperer over tid.

OVERSTYRT: Tom Røseth ved Forsvarets høgskole tror områder i Ukraina vil bli styrt av russiskvennlige ledere om Russland vinner krigen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Befolkningen i Ukraina vil se på dette som en undertrykkelse uten en politisk frihet. Det vil for dem være en fremmed makt som dikterer den politiske utviklingen, forteller Røseth.

– Mange vil nok fortsette å flykte fra Ukraina. De lever ikke lenger i et demokratisk samfunn, og de ser seg derfor nødt til å flykte. Men det kommer an på hvor brutal okkupasjonsmakten blir, det er fortsatt uvisst, sier han.

Vil være en stor trussel mot naboland

– Hva slags konsekvenser vil har det for verdenssamfunnet at et land tar over hele eller deler av et annet land?

– Det vil medføre forverret sikkerhetssituasjon i Europa med en varm konflikt hvor du får et geriljaopprør i Ukraina over tid, og et Russland som er isolert og aggressivt, sier han.

– Europeisk sikkerhetsstruktur vil være skadelig over tid og vi vil se økt usikkerhet. I forhold til den kalde krigen vil dette være mer dynamisk, og det vil være høyere risiko for at konflikten kan utvide seg, sier han videre.

KRIG: Sentrum av Odesa under den russiske invasjonen av Ukraina. Bildet er tatt 24. mars. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Kommer nabolandene til å frykte Russland enda mer?

– Ja. Spesielt Moldova og Georgia. Men også Balitkum vil føle økt usikkerhet. Kanskje Norge også, sier han.

Til tross for at Norge og flere av nabolandene er med i Nato, tror han altså disse landene likevel vil føle seg truet.

– Det er lite sannsynlig, men trusselen vil være der, sier han.

Han fortsetter:

– Når Russland har bevist at de angriper en nabostat fordi de er i ferd med å bli demokratisert, og de har utført militære handlinger uten å bli straffet for det, vil det kanskje gjøre at Russland fortsetter når de har gjenvunnet sine styrker etter krigen, sier han.

BEGGE HAR TAPT: Tom Røseth ved Forsvarets høgskole mener begge landene allerede har tapt stort på krigen. Foto: Martin Leigland / TV 2

På spørsmål om han har noen tanker om hvem som vinner krigen, svarer han at begge landene allerede har tapt mye på krigen.

– Jeg tror Russland kan vinne territorier, men de vil ikke vinne freden i Ukraina. Ukraina har bevist at om de ikke kan hindre Russland i å vinne krigen, vil det likevel være utarmende for Russland. Men også for Ukraina mens krigshandlingene foregår. Så begge parter taper sterkt på dette, sier han.

Vil roe seg i en periode

Begge landene er politisk motiverte, og har tilsynelatende støtte fra sin befolkning til å fortsette krigshandlingen til det blir mer utmattende, tror Røseth.

– Jeg ser for meg at krigen kommer til å vare frem til sommeren i hvert fall. Kanskje lenger hvis de ikke blir enige om et kompromiss, sier han.

Røseth tror krigen kommer til å roe seg ned en periode nå, hvor man vil se en mangel på stor russisk offensiv.

– Det har de ikke ressurser til i en periode. Bortsett fra i sør, der vil det nok være noe bevegelse. Så kommer krigen til å ta seg opp igjen når jorden tørker i mai. Så nå er det et vindu for å forhandle, men samtidig tror jeg ikke noen parter er utmattede nok til å ville gå inn i seriøse forhandlinger. Spesielt ikke russerne, sier han.