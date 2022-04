Elbilen XC40 er en stor suksess for Volvo her hjemme. Det rapporteres om rundt ett års ventetid nå. Og på bruktmarkedet omsettes XC40 gjerne for over ny-pris.

Slik sett er behovet for en ny utgave kanskje ikke så stort, men det er likevel det Volvo nå kommer med. FWD heter den, det betyr forhjulsdrift og også en del andre endringer.

Med det synker også startprisen. Den nye XC40-versjonen får du fra 440.000 kroner, da snakker vi innstegsversjonen Core. Det er et priskutt på 85.000 kroner, sammenlignet med rimeligste XC40 med firehjulstrekk. Helt sammenlignbart er det riktignok ikke, fordi 4x4-utgavene starter med Plus-versjon. Prisforskjellen på forhjulsdrift og Plus kontra firehjulstrekk og Plus er på 60.000 kroner.

Vår testbil heter XC40 Recharge Ultimate 231 hk FWD Inscription. Den starter på 507.800 kroner. Med litt ekstrautstyr i tillegg, ender vi på 552.880 kroner. Så noen direkte billigbil snakker vi altså ikke om.

NB: Dette er en korttest - du kan lese full test av XC40 her:

Volvo XC40 har blitt et vanlig syn på norske veier, den elektriske utgaven er en stor suksess her hjemme.

Hva er nytt?

Batteripakken er mindre, 66 kWt mot 75 kWt i versjonen med 4x4. En av elmotorene er borte, dermed synker også effekten, fra 408 til 231 hestekrefter.

Rekkevidden derimot – den har økt. 422 kilometer på denne versjonen, mens med 4x4 er tallet 417 kilometer.

Mindre krefter til tross: Noen sinke er bilen absolutt ikke. 0-100 km/t går for eksempel på 7,4 sekunder.

Viktig for mange norske kunder: Du kan få bilen med hengerfeste, tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo. Taklast er også på stell, du kan ha med inntil 75 kilo.

Les mer om Volvos Care Key her

Rekkevidden er fem kilometer opp sammenlignet med AWD-utgaven av XC40 Recharge.

Hvordan fungerer det?

Volvo dro på skikkelig med 4x4-utgaven av XC40. 408 hestekrefter gjør den til en liten rakett. Litt av morofaktoren er borte i den nye versjonen, men den føles egentlig overraskende pigg allikevel. Du skal være ganske kravstor (eller bortskjemt) hvis du føler den er undermotorisert.

Da tenker vi fraværet av 4x4 vil være et større savn for mange. Det kan være gull verdt særlig på vinteren og gir en god dose ekstra trygghet.

Rekkevidden er altså bittelitt bedre, uten av de fem kilometerne ekstra utgjør mye til eller fra. Det offisielle forbruket er en god del lavere enn på 4x4-utgaven. Offisielt 18,7 kontra 23,8 kWt per 100 kilometer. Men husk at kjørestil, temperatur og topografi har mye å se her. XC40 er ikke blant elbilene som bruker minst strøm.

I utgangspunktet er en besparelse på inntil 85.000 kroner betydelig. Men ser vi litt bak tallene, er det fort et godt spørsmål om det er verdt pengene å gå for denne utgaven. Testbilen til over 550.000 kroner, fremstår ikke som et veldig godt kjøp, sammenlignet med AWD-utgaven som har både mer krefter og 4x4.

Det vil også overraske oss om ikke utgaven med forhjulsdrift vil bli oppfattet som mer ukurant på bruktmarkedet – og dermed få et høyere verditap.

Hvis du ikke er føler behov for 4x4 og holder deg i skinnet på utstyr, kan du komme i mål et stykke under 500.000 kroner. Men strengt tatt mener vi 4x4-utgaven er et bedre og smartere kjøp, hvis du har mulighet.

Det er forresten verdt å merke seg at Volvo selger bilene med forsikring og service inkludert i prisen. Det betyr ganske mange penger spart de første årene.

Her var det helt slutt for Volvo V70

Ingen store sprell innvendig, Google-basert infotainmentsystem er på plass.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha elektrisk Volvo så billig som mulig.

Ikke bilen for deg hvis?

Du setter pris på tryggheten og fremkommeligheten du får med 4x4.

Hva mener eierne?

Vi har over 20 anmeldelser av XC40 i vår bruktbilguide.

Eierne er jevnt over en fornøyd gjeng, selv om de ikke er like happy med alt .

Hva de mener? Det finner du ut ved å klikke her:

Du kan også legge inn en vurdering det er tar kun noen minutter. Klikk her!

Står besparelsen i forhold til det du må gi avkall på her? Det er vi rett og slett litt i tvil om.

XC90 hadde akkurat kommet fra Sverige – vi tok den med tilbake dit igjen

VOLVO XC40 RECHARGE ULTIMATE FWD INSCRIPTION Motor: Elektrisk Effekt: 231 hk / 339 Nm 0-100 km/t: 7,3 sekunder Toppfart: 160 km/t (sperret) Batteri/lading: Batteripakke: 66 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): Inntil 422 kilometer Forbruk (WLTP): 18,7 kWt/100 kilometer Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,42 - 1,86 - 1,65 meter Bagasjerom: 413/1.342 liter Vekt: 2.130 kilo Tilhengervekt: 1.500 kilo Taklast: 75 kilo Pris: Fra: 507.800 kroner Testbil: 552.880 kroner

Se video av søstermodellen Volvo C40 under:

df