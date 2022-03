Norge skal hente gravide og mødre med små eller mange barn

Moldova er blant nabolandene til Ukraina som til sammen har tatt imot over 3,5 millioner flyktninger siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Allerede fire dager senere, den 28. februar var flyktningstrømmen så overveldende at Moldova sendte ut en anmodning til Norge og andre europeiske land om å få overført en del av flyktningene.

En rekke land har svart ja, og de første flykningene fra Moldova ble fløyet inn til Østerrike forrige uke.

Mandag 21. mars bekreftet også Justisdepartementet overfor myndighetene i Moldova at Norge er villig til å hente imot 2500 flyktninger.

Før helgen mottok Utlendingsdirektoratet en instruks fra departementet om hvem som skal velges ut og hentes til Norge.

Gravide kvinner

Øverst på listen står personer som har familiemedlemmer i Norge, og dette er ikke begrense til kjernefamilie. Flyktninger med annen tilknytning til landet skal også prioriteres.

I tillegg kommer følgende grupper:

*Personer med funksjonsnedsettelser med familiemedlemmer.

* Personer med alvorlig helsetilstand med familiemedlemmer

*Gravide kvinner

*Mødre med små/mange barn

*Øvrige personer med sårbarheter

UDI blir bedt om å ta hensyn til nasjonal mottaks- og bosettingskapasiteten, særlig for personer med omfattende helse- og omsorgsbehov og enslige mindreårige.

Det blir vist til at Norge også har tilbudt overføring av 550 pasienter fra Moldova.

Politiet skal sikre kontrollen

Myndighetene i Moldova skal kontrollere identiteten til flyktningene Norge har sagt seg villig til å hente, og ta fingeravtrykk for utreisen.

Men det legges opp til at norsk politi i samarbeid med EUs politiorganer Europol og Frontex sikrer at kriminelle personer eller personer med falsk ID ikke blir hentet.

Politiet skal foreta en identitetskontroll ved ombordstigning på fly for å sikre at de som er om bord står på listen over flyktninger som norske myndigheter har akseptert.

Det skal også sikres at terrorister ikke kommer inn i landet, skjult blant flyktningene.

– Politiet bes videre om å koordinere prosessen med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), herunder sikre at PST får forelagt listene over kandidater, heter det i instruksen.

Justisminister Emilie Enger Mehl har tidligere uttalt at det er aktuelt med en luftbro fra Moldova til Norge, men det er i følge instruksen opp til politiet hvordan flykningene skal hentes.

Når flyktningene har kommet til Norge skal de registreres på Nasjonalt ankomstsenter på Råde eller et av de andre registreringsstedene i landet.

Skal skje raskt

FNs høykommissær for flyktninger skal hjelpe Norge med å ta ut flyktninger etter anvisningene i instruksen.

Justisdepartementet understreker overfor UDI at hentingen må skje raskt.

– Det er ønskelig at gjennomføring skjer snarest mulig, i lys av de akutte behovene, skriver departementet.

Andre land som har sagt ja til å ta i mot flyktninger fra Moldova er Frankrike, Tyskland, Irland, Litauen og Spania.

– Det er for tidlig å si når overføringene av flyktninger fra Moldova til Norge kan skje, ifølge FNs talsperson for Norge, Anders Aalbu.

Overføringen av flyktninger fra Moldova skjer gjennom EUs solidaritetsplattform, som er etablert for å avlaste nabolandene til Ukraina.

Det er Europakommisjonen som leder prosessen.