Dødstallet vekker oppsikt – forsker mener dette kan være forklaringen

Lørdag kunngjorde det ukrainske forsvarsdepartementet at den russiske generalen Yakov Rezantsev mistet livet i et luftangrep i Kherson. Rezantsev ledet Russlands 49. armé, og skal ifølge vestlig etterretning være den syvende generalen som har blitt drept av ukrainske styrker.

Til sammenlikning melder CNN at kun tre russiske generaler mistet livet under hele Russlands operasjon i Syria, som startet i 2015. Mens oversikten over drepte soldater spriker stort avhengig av om man lytter til russiske, ukrainske eller vestlige kilder, er antallet drepte offiserer noe man kan slå fast med langt mer nøyaktighet. Det sier Katarzyna Zysk, professor ved Institutt for forsvarsstudier.

Katarzyna Zysk er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Institutt for forsvarsstudier

– I motsetning til døde soldater med lavere grader, publiserer Russland informasjon om offiserer som blir drept i krigen. Hittil er det relativt mange som er drept, noe som kan virke overraskende, sier Zysk.

Peker på én forklaring

I takt med at stadig flere russiske offiserer har blitt meldt drept, har meldingene om lav moral og dårlig organisering av de russiske styrk omfang. Mange mener dette tvinger de russiske offiserene til å delta i frontlinjen, noe Zysk mener er en troverdig forklaring.

– En mulig forklaring på dette er at generalene blir sendt til fronten, fordi operasjonene utføres på en dårlig eller uprofesjonell måte, sier professoren.

FORLATT: Ødelagte og forlatte russiske stridsvogner har blitt et vanlig syn på slagmarken. Her fra landsbyen Mala Rogan utenfor Kharkiv. Foto: Aris Messinis/AFP

– Tyder på at det går dårlig

I tillegg til å koste russiske offiserer livet, er dette nok et eksempel på hvor feilslått den russiske strategien var i de innledende fasene av krigen.

– De russiske styrkene måtte improvisere underveis, og prøver å finne løsninger etter at deres opprinnelige planer, som trolig var å gjennomføre et raskt regimeskifte i Ukraina, gikk i vasken. Hvis det stemmer kan det tyde på at operasjonen går ganske dårlig for russerne. Det er for øvrig flere indikasjoner på at det er tilfellet, men krigen er ikke avgjort ennå, understreker Zysk.

Selv om antallet drepte offiserer er uvanlig høyt, og kan vitne om en dårlig planlagt russisk operasjon, mener ikke Zysk at de mange dødsfallene får direkte konsekvenser for den russiske invasjonen.

– Skalaen av det som skjer, basert på den mangelfulle informasjonen vi besitter, virker ikke så stor at det nødvendigvis påvirker den operative evnen til russerne. Men det kompliserer situasjonen på bakken, og kan virke demoraliserende, sier Zysk.

Tegn på konflikt

Samtidig som det kommer meldinger om drepte russiske offiserer ute på slagmarken, hevder ukrainske kilder at offiserene også sliter på hjemmebane. Ukrainas forsvarsminister Oleksij Danilov har tidligere uttalt at Vladimir Putin har gitt åtte generaler sparken som følge av den skuffende innledningen på krigen, og hevder presidenten skal være rasende på flere av sine offiserer. Dette bør man derimot ta med en klype salt, mener norsk ekspert.

– Veldig mange av kildene er ukrainske, naturlig nok, ettersom russiske uavhengige kilder har blitt ilagt munnkurv. Mye av det kan stemme, men det kan selvfølgelig også være ting de sier i et bidrag om å kontrollere narrativet. Derfor vil jeg være forsiktig med å tro veldig mye på det, sier Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Han mener likevel det er grunnlag for å hevde at det er uenigheter mellom den politiske og den militære ledelsen i Moskva.

KONFLIKT: Sjefsforsker Tor Bukkvoll mener det er mye som tyder på at den politiske og militære ledelsen i Russland er uenige i hvordan krigen skal gjennomføres. Foto: Mikhail Klimentyev/Kremlin via AP

– Det er flere av oss som følger dette tett, og som tenker at denne krigen har vært dårlig gjennomført fra russisk side. Det kan tyde på at det ikke har vært full enighet mellom politisk og militær ledelse i Russland om hvordan man skal gjennomføre krigen, noe som har skapt konflikter. Hvis det skulle stemme at flere generaler har fått sparken, kan det ha noe å gjøre med at det har vært spenninger mellom det politiske og det militære i Moskva, avslutter Bukkvoll.

Disse generalene skal ha mistet livet:

Jakov Rezantsev, kommandør for Russlands 49. armé.

General Rezantsev skal ha mistet livet i et ukrainsk luftangrep ved flybasen Chornobaivka i nærheten av Kherson lørdag.

Rezantsev ble forfremmet til generalløytnant i fjor, og er dermed den høyest rangerte generalen som hittil har mistet livet. Rezantsev skal også ha deltatt i Russlands operasjoner i Syria.

Det ukrainske militæret har fanget opp en samtale mellom russiske soldater, som klager over hvordan Rezantsev innledningsvis hevdet at krigen ville være over innen får timer. Samtalen stammet fra 28. februar, kun fire dager etter at krigen brøt ut, skriver BBC. Dette er et av mange eksempler som forsterker teoriene om lav moral og dårlig planlegging blant de russiske styrkene.

General Jakov Rezantsev er den hittil høyest rangerte russiske offiseren som har mistet livet i Ukraina. Foto: Wikimedia Commons

Andreij Mordvichev, kommandør for Russlands 8. armé

Også Mordvichev skal ha mistet livet under et luftangrep mot flybasen Chornobaivka. Dette inntraff 18. mars – åtte dager før Rezantsev mistet livet.

Andreij Mordvichev ledet Russlands 8. armé, stasjonert sør i landet. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Oleg Mitjaev, kommandør for Russlands 150. motoriserte infanteridivisjon

Majorgeneral Oleg Mitjaev skal ha mistet livet i nærheten av Mariupol, som har vært åsted for noen av de mest intense kampene mellom russiske og ukrainske styrker.

Oleg Mitjaev ledet den relativt ferske enheten Russlands 150. motoriserte infanteridivisjon. Foto: Pravda Geraschenko/Telegram

Den ultranasjonalistiske Azon-brigaden, som har base i Mariupol, hevder å ha tatt livet av generalen.

Mitjaev ledet Russlands 150. motoriserte infanteridivisjon, en relativt fersk brigade som ble opprettet i 2016. Ukraina hevder enheten ble opprettet spesifikt for å støtte russiske separatister i Ukraina, noe russerne nekter for.

Andrej Kolesnikov, kommandør for Russlands 29. armé

Majorgeneral Andrej Kolensikov skal ifølge ukrainske myndigheter ha blitt drept i kamp 11. mars. Kolensikov var den tredje generalen som mistet livet i Ukraina, og dødsfallet hans skapte spekulasjoner om dårlig moral og organisering blant de russiske styrkene.

Vitali Gerasimov, stabssjef for Russlands 41. armé

Vitali Gerasimovs død ble diskutert av to FSB-agenter i et lydopptak innhentet av ukrainske myndigheter. I det samme lydopptaket klager agentene over at de ikke kan kommunisere via hemmelige kanaler. Foto: Wikimedia Commons

Majorgeneral Vitali Gerasimov ble ifølge Ukrainas forsvarsdepartement drept i kamp utenfor Kharkiv 7. mars. I et lydopptak offentliggjort av ukrainske myndigheter skal to russiske etterretningsagenter diskutere Gerasimovs dødsfall, samtidig som de klager på sambandsproblemer.

Gerasimov var blant annet involvert i Russlands operasjon i Syria, så vel som annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Andrej Sukhovetskyj, nestkommanderende for Russlands 41. armé

President Vladimir Putin har selv bekreftet dødsfallet til Adrej Sukhovetskyj, som ble drept av en snikskytter utenfor Kharkiv. Foto: Wikimedia Commons

Majorgeneral Andrej Sukhovetskyj var nestkommanderende i samme divisjon som overnevnte Gerasimov. Han skal ha blitt drept av en snikskytter 3. mars. I motsetning til mange av de andre dødsfallene, ble Sukhovetskyjs dødsfall omtalt av russisk media og bekreftet i en tale av president Vladimir Putin.