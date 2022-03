Ble tatt to ganger på fem minutter – hadde ikke førerkort

En mann i 20-årene fra Oslo må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i mai, etter å ha blitt tatt gjentatte ganger av fotoboksene langs riksvei 4.

Fra mai til september 2021 har mannen blitt tatt for å kjøre for fort i syv fotobokser – i Bergen, Nittedal og Lunner.

De to siste gangene blinket det fra fotoboksen med bare fem minutters mellomrom i samme område.

Det var Romerikes blad som først omtalte saken.

Stanset flere ganger av politiet

Oslo-mannen har heller ikke hatt førerkort på de aktuelle tidspunktene han har blitt tatt for å kjøre for fort.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Mette Kristin Eriksen, sier til TV 2 at mannen hadde førerkort for noen år siden.

SAMME STED: Disse bildene er tatt fra fotobokser med bare fem minutters mellomrom. Foto: POLITIET

De aller fleste fartsovertredelsene ville ikke vært nok i seg selv til å miste førerkortet.

Han er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førerkort elleve ganger i fjor.

– Han er i tillegg blitt stanset av politiet ved flere tilfeller i løpet av 2021, sier Eriksen til RB.

Erkjenner alt

Mannen i 20-årene er også tiltalt for tre tilfeller hvor han har oppbevart mindre mengder med narkotika og to tilfeller for ruskjøring.

I fjor ble han stoppet med over 0,5 i promille, mens den andre gangen ble han stanset av politiet for mistanke om ruskjøring.

– Han erkjenner det han er tiltalt for, sier forsvarer Dag Svensson til TV 2.

Politiadvokat Eriksen sier til TV 2 at mannen kan forvente seg en ubetinget fengselsstraff på rundt seks måneder for slike overtredelser med samme hyppighet og omfang.