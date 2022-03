Budsjettkrav til egen regjering: – I dag er ikke skolen gratis for alle

Prinsippet om gratis skolegang er sentral i norsk skolepolitikk. Nå mener Elevorganisasjonen, AUF og Senterungdommen at videregående opplæring i realiteten koster elevene alt for mye.

– I dag er ikke skolen gratis for alle. Hvis du går på en del linjer må du betale utstyret ditt selv, og om du er borteboer så får du kanskje ikke hverdagen til å gå rundt, mener AUF-leder Astrid Hoem.

I 2021 kunne en videregåendeelev få mellom 1096 kroner og 4513 kroner i utstyrsstipend. De som bor mer en 40 kilometer hjemmefra kan søke om et borteboerstipend. Satsen på dette er 4709 kroner.

Det mener ungdomspartiene er alt for lite til å leve på.

– Summen man får i dag, er i realiteten mindre enn det man fikk i 1999. Det er uhørt, sier fungerende leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola.

Krever hundre millioner ekstra

Beregninger Elevorganisasjonen har gjort viser at det må deles ut 114 millioner kroner ekstra for å dekke utgiftene videregåendeelever har på utstyr til skolen.

Regjeringens ungdomsparti krever nå at Senterpartiet og Arbeiderpartiet putter mer i potten i neste års statsbudsjett.

– De 114 millionene man trenger til utstyrsstipendet må de finne rom til i det statsbudsjettet her, sier Hoem.

I tillegg krever Elevorganisasjonen at borteboerstipendet går opp til 1,5 G. Det tilsvarer omtrent 13 000 kroner i måneden.

Men ungdomspartiene vil ikke være like konkrete på borteboerstipendet.

– Vi vil jo gjerne øke til 1,5 G, men om det tar lengere tid så er det viktigste å få til en økning i dette statsbudsjettet.

SAMLET FRONT: Regjeringens ungdomsparti går sammen med Elevorganisasjonen med pengekrav til regjeringen. Foto: Chrisrémy Berrefjord/ TV 2

Frykter elever dropper yrkesfag

Elevorganisasjonen mener økte stipendsatser er avgjørende for å bygge opp yrkesfaglinjene.

– Hvis vi virkelig vil at flere skal fullføre yrkesfag og bli fagarbeidere og sikre reell valgfrihet på videregående utdanning i Norge, så må vi øke både utstyrsstipendet og borteboerstipendet, sier leder Edvard Botterli Udnæs.

Også ungdomspartiene frykter dagens satser fører til at elever velger bort linjer som krever mye utstyr. Dette er ofte yrkesfagslinjer, ifølge Hanssen-Seppola.

– Når du starter på videregående så får du en liste fra læreren din. Alt dette utstyret er du nødt til å ha. Når den listen går over 20 000 kroner så sier det seg selv at det blir vanskelig for deg å ta den utdanningen.