Mener spøken var helt ufarlig: – Jævlig dårlig stil

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komiker Terje Sporsem reagerer sterkt på det som skjedde mellom Will Smith og Chris Rock under Oscar-utdelingen.

Komiker Terje Sporsem ble provosert da han så klippet av Will Smith som slår til komiker Chris Rock under Oscar-utdelingen, og mener det til syvende og sist handler om ytringsfrihet.

Kjente på et ubehag

– Jeg fikk klump i magen da jeg så det. Jeg synes Chris Rock er den beste. Han står med hendene bak ryggen, og får tidenes smekk i trynet, men står fortsatt med hendene bak, sier Sporsem til God kveld Norge.

– Som komiker, så kjente jeg på et litt sånn ubehag. Folk reagerer jo forskjellig når de blir tullet med, men det var ikke noe farlig vits i det hele tatt, slik jeg ser det, sier han videre.

Sporsem påpeker at han er klar over at kona til Smith, Jada Pinkett Smith, har sykdommen alopecia, og at hun derfor ikke har hår.

– Hun har jo snakket om det, og kommer på Oscar og ser ut som en million doller. Det er en ikonisk hårsveis, men nå er det kanskje mulig jeg er litt inhabil rundt hva som er en bra hårsveis og ikke, sier han videre.

Mener det handler om ytringsfriheten

Sporsem påpeker også at dette ikke er første gang en komiker opplever vold, fordi folk lar seg provosere, noe han synes er skremmende.

– Jeg så at en del amerikanske komikere, blant andre en som heter Pauly Shore, har lagt ut video av et annet show han gjorde, som viste da han ble alvorlig slått ned på scenen.

Selv har Sporsem forståelse for at folk reagerer ulikt og kan la seg provosere, mener han likevel at det aldri er greit å ty til vold.

– Det er også et litt foruroligende tegn i tiden. Folk blir støtt for alt. Men selv om du blir støtt av noe, så kan du ikke slå folk for det, sier han.

Sporsem mener dette til syvende og sist handler om ytringsfrihet.

– Jeg tror alle yrkesgrupper som opplever vold når de utfører jobben sin, vil reagere på det. Hadde man vært journalist, og så kommer det noen å slår til deg eller truer deg, fordi du har skrevet om noe, sier han som eksempel.

– Det handler om rom til å kunne si ting. Er du uenig i at noen har sagt eller gjort noe, hvordan skal du da agere mot vedkommende, spør Sporsem retorisk.

Ble provosert

Videre forteller Sporsem at han ble provosert over måten Will Smith valgte å håndtere situasjonen på, og at en tanke slo ham umiddelbart:

SLÅTT: Her slår Will Smith Chris Rock under Oscar-utdelingen. Foto: Brian Snyder

– Er det en som skal være bekymret nå, så er det Ricky Gervais. Hvis Will Smith setter grunnlaget for hva du kan tulle med, så er jo Gervais drøy når han vitser om Hollywood-kjendisene, sier han videre.

Sporsem mener spøken som var rettet mot Jada Pinkett Smith var helt ufarlig.

– Jeg synes det var jævlig dårlig stil av Will Smith, rett og slett. Det må ligge et eller annet bak det. Dette var jo en helt ufarlig vits: «Gleder meg til å se deg i «G. I. Jane 2». Det er en kommentar på sveisen liksom, sier han avslutningsvis.

Har vitset før om Jada Pinkett Smith

Etter hendelsen er Will Smith den som omtales mest på Twitter, og flere medier har poengtert at dette ikke er første gang komikeren tuller med Jada Pinkett Smith.

I 2016 boikottet Jada Oscarutdelingen, som en protest på at det kun var hvite skuespillere som var nominert for andre år på rad. Will Smith fikk en Golden Globes-nominasjon i kategorien beste skuespiller for hans prestasjoner i «Concussion», men ble ikke nominert til Oscar det året.

Boikotten annonserte Jada i en video på Facebook, hvor hun også ga en hilsen til Rock, som var årets programleder:

– Jeg kan ikke tenke meg en bedre mann til å gjøre denne jobben enn deg, min venn, gjengir La Times.

I hans åpningsmonolog i 2016 tullet Rock med protestbevegelsen #OscarsSoWhite:

– Hva skjedde? Folk ble sinte. Spike ble sint. Sharpton ble sint. Jada ble sint. Og Will ble sint. Alle ble sinte. Jada sier at hun ikke kommer. Protesterer. Jeg bare, er ikke hun på et TV-show? Jada boikotter Oscar? Jada som boikotter Oscars er som om jeg boikotter Rihannas truser. Jeg var ikke invitert.

Videre tullet han med at Jada ble sint fordi Will ikke ble nominert, til tross for godt skuespill.

– Det som også ikke er rettferdig er at Will fikk betalt 20 millioner dollar for «Wild Wild West, ok?», sa Rock i 2016.