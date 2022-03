Familien Hjelseth fikk ryddehjelp på TV – satte i gang et stort prosjekt etter innspillingen

Det var ikke bare lett å slippe et profesjonelt ryddeteam løs i huset for familien Hjelseth. Men det var definitivt verdt det.

Familien på fem bor i en enebolig i Hølen i Vestby, og huset var fylt opp av tusenvis av ting som er «kjekt å ha».

– Jeg var redd for å miste kontrollen da vi skulle få hjelp til å kvitte oss med så mye av det vi eier, men det har virkelig forandret livet vårt i ettertid, forteller Rebekka Hjelseth (28).

RØRT: Ekteparet Hjelseth var tom for ord da de fikk de fikk se hva «Rydderevolusjonen» hadde gjort i hjemmet deres. Foto: TV 2

Ekteparet Hjelseth satt nemlig i gang med et stort prosjekt rett etter «Rydderevolusjonen» var på besøk.

Tenker annerledes

Hjelseth, som bor sammen med ektemannen Truls Hjelseth (29) og barna Ulrik Walter (3), Vilde Marie (3) og Lars Petter (2), har vegret seg for å kaste ting som de kanskje en dag kan få bruk for.

Blant tusenvis av gjenstander ble det funnet så mye som 191 barnebøker, 91 par barnesko og 194 babybodier. Det er ingen tvil om at Hjelseth synes det var litt vanskelig å gi slipp på klær og ting fra barna.

LEKEBONANZA: Småbarnsforeldrene har sørget for at barna har nok leker – kanskje litt for mange. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Vi har jo tre veldig tette barn, og minstemann har vært mye syk. Mye av energien har blitt brukt på andre ting enn å rydde, og bare synet av alt rotet tok mye av energien fra oss, forteller trebarnsmoren.

Store deler av huset ble ryddet av gjengen i «Rydderevolusjonen» og i dag kjenner familien på en helt annen ro.

– Det er mye morsommere å holde det ryddig nå som vi har fått et ordentlig system og mye bedre plass, sier hun.

Hjelseth har også lært å tenke annerledes når det kommer til barnas behov.

– Hvis jeg kjøper noe nytt, så kjøper jeg mer flerfunksjonelle klær til barna, slik at vi ikke trenger like mange plagg. Før har jeg vært litt for raus og gitt mer enn det barna egentlig trenger. Nå har jeg blitt flinkere til å si nei, og det er en god følelse.

TENKER NYTT: Hjelseth sørget for at barna hadde alt de trengte, og vel så det. I dag har hun blitt flinkere til å si nei, og tenker seg om før hun kjøper noe nytt. Foto: TV 2

– Hvordan klarer dere å holde orden hjemme nå?

– Vi legger det på plass med en gang, og alt har en fast plass. Barna ser jo på det som en lek å legge ting tilbake i de riktige boksene, så det har gått veldig fint. De er blitt veldig flinke til å rydde, skryter hun.

LÆRTE MYE: Det var ikke bare lett å kvitte seg med så mye eiendeler, men i dag er Hjelseth takknemlig for at ryddingen ble styrt med jernhånd av programleder Desta Marie Beeder. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

Vil inspirere andre

Bare noen dager etter at «Rydderevolusjonen» var på besøk, fikk familien virkelig ryddeånden over seg. For i dag er ikke bare deler – men hele huset ryddet.

– Nå har vi tatt rommene som ikke ble tømt under programmet, og vi har tatt en ekstra runde både på kjøkkenet, soverommet og stua.

Hjelseth tror at mange barnefamilier vil kjenne seg igjen i ryddeproblematikken de sto ovenfor, og hun håper at flere lar seg inspirere av det de har fått til.

Og er det en som har latt seg inspirere, så er det moren hennes – som kan sies å være en «kjekt å ha»-person.

– Mamma har tømt loftet hjemme hos seg og satt i gang den ryddesjauen – til min fars store frustrasjon, ler hun.

– Har du et tips til andre der ute om ønsker å få orden hjemme?

– Det beste er å tømme hele rommet du skal rydde, legge det utover et annet sted og sortere det etter kategorier. Det har jeg lært av «Rydderevolusjonen», og det fungerer utrolig bra, sier Hjelseth til TV 2.

