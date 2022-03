Åpner opp om usikkerheten: – Jeg har ikke noe å skjule

Mayoo Indiran (31) og Emilie Voe Nereng (26) er nå å se på tv-skjermen i realityprogrammet Kompani Lauritzen, hvor de konkurrerer mot andre kjendiser.

Mayoo ble kjent under sin Paradise Hotel-deltakelse i 2016. Nå jobber han som IT-medarbeider på Rommen skole, hvor han selv gikk for rundt 17 år siden.

Emilie startet sin karriere allerede som 13-åring, da hun opprettet bloggen «Voe», som ble en av Norges mest leste blogger. Nå arbeider hun som ernæringsrådgiver og er snart aktuell med ny podcast om ernæring «Fruities».

Kompani-aspirantene forteller at de har blitt gode venner under innspillingen.

– Vi er en stor og bra gjeng som har masse kontakt daglig. Vi går gjennom helt syke ting med hverandre, da får man et nært forhold, sier Emilie til God morgen Norge.

Åpner opp om usikkerhet

I programmet er ikke Mayoo redd for å vise sine følelser, eller å si ifra dersom han er redd eller usikker.

– Jeg har ikke alltid vært sånn. Jeg ble veldig sårbar en periode og etter det så har jeg vært veldig tydelig på at jeg skal vise folk hva jeg føler. Jeg skal ikke holde noe tilbake på reaksjoner, for da kan de utenfra behandle meg slik jeg fortjener.

Hos God morgen Norge åpner han seg om en usikkerhet som han sliter med.

– Jeg sliter med hårtap. Det ser man på Kompani Lauritzen, hvor jeg ikke har så mye hår. Så etter innspillingen bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Jeg tok vekk det lille jeg hadde og fikk meg en hårdel som dekker nesten hele hodet, bortsett fra sidene, sier Mayoo og fortsetter:

NY MANKE: Mayoo viser stolt fram sin nye sveis. Foto: God morgen Norge

– Jeg har ikke noe å skjule. Jeg gjør ikke noe dumt og da skal man ikke være flau eller skjule det.

Han sier at hårdelen gjør at han kan bytte frisyre og ta seg godt ut. Hårdelen setter heller ikke begrensninger for hverdagen.

– Jeg kan bade hvis jeg vil, og jeg kan til og med lugge litt i håret.

– Den verste klaustrofobiske følelsen jeg har hatt

I lørdags episode av Kompani Lauritzen måtte aspirantene gjennom en vannøvelse. Under denne øvelsen får vi se en Emilie gispe etter luft under en svært tøff opplevelse i vannet .

– Det var helt grusomt. Den følelsen av å ikke få puste, jeg kjente at jeg begynte å hyperventilere under vannet og det ga meg den verste klaustrofobiske følelsen jeg noensinne har hatt. Hode tok helt overhånd og jeg klarte ikke å kontrollere det. Det var en ekkel følelse som jeg håper jeg aldri får kjenne på igjen, sier Emilie.

Selv om hun var redd, klarte hun å fullføre på siste forsøk.

– Jeg fikk noen motivasjonsord fra sersjanten og det hjalp. Selv om jeg følte at jeg bare gråt og hadde det helt forferdelig i de boksene, så tok jeg en boks av gangen, og da klarte jeg det.

Hun har ikke noe problemer med vann til vanlig, men det var den klaustrofobiske følelsen øvelsen ga som gjorde det grusomt for henne.

– Det går fint, men det var hardt å gå igjennom. Det var fint å komme ut av det og kjenne at det er noe jeg kan mestre og at det ikke blir en begrensing for meg senere i livet.