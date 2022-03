Ekspert mener flyktningstrømmen til Norge kan være i ferd å nå toppen

Russlands invasjon av Ukraina har drevet millioner av mennesker på flukt. Ekspert tror at flyktningstrømmen til Norge kan begynne å avta.

Nærmere fire millioner ukrainere har flyktet siden Russlands invasjon for fire uker siden.

I tillegg anslår Røde Kors at over åtte millioner er på flukt internt i landet.

Majoriteten har flyktet til naboland som Polen, Romania og Moldova, men noen har også valgt å reise til Norge.

Politiets utlendingsenhet har anslått at minst 9000 ukrainere kommet til Norge siden invasjonen. Mange av disse har imidlertid ikke blitt registrert, for så langt har Norge mottatt 6141 asylsøknader fra ukrainske borgere, ifølge UDIs oversikt mandag.

UDI forbereder seg på at det kan komme 30.000 ukrainske asylsøkere på egen hånd til Norge i 2022. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg.

Ekspert peker imidlertid på tre grunner til at flyktningstrømmen hit kan avta raskere enn forventet.

Viktig forskjell

– Å anslå hvor mange flyktninger som kommer til Norge, er veldig vanskelig å spå. Selv om det har kommet mange flyktninger nå, betyr ikke det at det kommer like mange fremover, sier forsker Anne Balke Staver ved By- og regionforskninginstituttet NIBR ved Oslomet.

Hun mener det er en viktig forskjell mellom flyktningstrømmen i 2015 og den vi ser fra Ukraina nå.

I 2015 avgjorde Dublin-avtalen hvilket land som hadde ansvar for å behandle en asylsøknad. Hovedregelen i avtalen er at søknaden skal behandles av det første landet asylsøkeren kommer til.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, ble det bred enighet i EU om å stille opp for europeiske flyktninger. For første gang ble det midlertidige beskyttelsesdirektivet tatt i bruk, som innebærer at oppholds- og arbeidstillatelse kan gis umiddelbart uten individuell vurdering.

– Ukrainere, med den spesielle situasjonen de er i, er visumfrie inn i Europa og har dermed lov til å reise hvor de vil. Derfor belager man seg i første omgang på en spontan omfordeling av flyktninger, hvor de oppfordres til å dra dit de kjenner noen, sier forsker Anne Balke Staver ved By- og regionforskninginstituttet NIBR.

At flyktningene kan dra dit de allerede har et nettverk, er en av grunnene til at Staver tror flyktningstrømmen til Norge er i ferd med å avta.

Vil ikke til Norge

– Ukrainerne har nettverk som de bruker. De som hadde Norge som en destinasjon, har allerede kommet hit eller er på vei. Da vil det ikke fortsette å komme like mange hit fremover, sier Staver.

ENIGHET: Forsker Anne Balke Staver mener vi ser bred enighet i EU om stille opp for de ukrainske flyktningene. Foto: Oslomet

Den andre årsaken til at hun mener flyktningstrømmen til Norge vil avta, er at mange ukrainere ønsker å reise hjem så snart det lar seg gjøre. Derfor velger mange å bosette seg i nabolandene til Ukraina.

– Det er alltid de nærmeste landene som tar den største jobben med flyktningbeskyttelse. Vi er i en situasjon med mange splittede familier, hvor fedre og ektemenn er igjen i Ukraina, så mange ønsker selvfølgelig å reise tilbake så snart de kan, sier Staver.

For det tredje peker hun på at en rekke andre land er kjent for å ta mot flere flyktninger enn Norge.

– Under flyktningkrisen i 2015 var for eksempel Tyskland et mye større og mer kjent land. Derfor velger kanskje folk å reise dit fremfor Norge, sier hun.

Flere faser

Jan-Paul Brekke er forskningsleder for likestilling, migrasjon og integrering ved Institutt for samfunnsforskning.

Han tror ikke toppen nødvendigvis er nådd.

KLEM AV BIDEN: En ukrainsk flyktning blir omfavnet av USAs president Joe Biden da han før helgen besøkte flyktningemottak i Polen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / NTB

– Høykommisæren for flyktninger snakker om at strømmen av flyktninger foregår over flere faser. Den første fasen har vi sett nå, med de som kommer ut av Ukraina med en klar retning om hvor de skal dra, sier Brekke.

Fase to er de som flykter fra Ukraina uten en destinasjon, og som bare må ut av landet.

– Da er det en annen type hjelp som er nødvendig, nemlig å fordele disse personene og lage et system som gir dem en retning, sier forskningslederen.

Avtatt kraftig

Og det er nettopp denne fasen som starter nå.

EKSPERT: Jan-Paul Brekke er forskningsleder og ekspert på integrering og migrasjon. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Jeg tror heller ikke vi har sett toppen fordi vi enda ikke har hatt noen familiegjenforeninger. Det er vanskelig å si hvordan krigen går, men det er sannsynlig å tro at noen av de mennene som har blitt igjen, på et tidspunkt må komme seg ut, sier Brekke.

Om lag 3,9 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russlands invasjon for en måned siden, ifølge FN.

Flyktningstrømmen har imidlertid avtatt kraftig i løpet av den siste tiden. Antallet som flykter fra Ukraina, har falt fra over 100.000 per dag, til i underkant av 50.000.

Flere utfordringer for Norge

Under flyktningstrømmen i 2015 kom det over 30.000 asylsøkere, ifølge SSB. Det er like mange som Norge nå forbereder seg på.

– I 2015 mobiliserte kommunene veldig for å det til. En utfordring nå er at mye av flyktningtjenestene har blitt bygd ned de siste årene, siden det har kommet så få. Nå må kommunene snu seg om raskt, men de uttaler at de er veldig klare for det, sier Staver.

En annen utfordring er at mange av flyktningene som får midlertidig beskyttelse, ønsker å dra tilbake til hjemlandet så snart det er mulig.

– Midlertidig beskyttelse er vanskelig politikk fordi vi vet ikke hvor lenge behovet vil vare. De får samme rettigheter som flyktninger til introduksjonsprogram og bosettelse i en kommune. Planen er å satse på integrering fra dag én og så får vi se hva som skjer, sier Staver.