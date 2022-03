Stakk av midt under kamp: – Mistet det fullstendig

Victoria Azarenka (32) er rangert som verdens 16. beste tennisspiller. Hviterusseren har vunnet Australia Open to ganger og var i US Open-finale senest i 2020.

Den siste måneden har 32-åringen slitt voldsomt. Det har blitt tidlig exit i WTA-turneringene i Emiratene, Qatar, Indian Wells og Miami. Flere har uttrykt bekymring for hennes mentale tilstand.

Under turneringen i Indian Wells for to uker siden brast hun ut i gråt midt i kampen mot kasakhstanske Elena Rybakina. Seinere slettet hun alle kontoene sine i sosiale medier.

Søndag brøt Azarenka sammen igjen. Hun lå under 2-6, 0-3 mot vidunderbarnet Linda Fruhvirtova (16) da hun plutselig stakk av midt under kampen.

Azarenka spurte først dommeren om å få hjelp fra en fysioterapeut. Sekunder seinere pakket hun bagen og gikk av banen.

Den tidligere tennisstjernen Daniela Hantuchová er én av flere som har kritisert oppførselen til Azarenka.

– Det er fullstendig respektløst overfor tilskuerne, dommeren og spesielt overfor Linda Fruhvirtova. Måten hun avslutter på er bare dårlig stil, sier hun.

– Hun hadde med seg en mental bagasje fra det første settet, og jeg tror hun bare mistet det fullstendig, fortsetter Hantuchová.

Etterpå forklarte Azarenka seg i en pressemelding.

– Jeg skulle ikke ha gått på banen i dag. De siste ukene vært ekstremt stressende i mitt personlige liv. Den forrige kampen krevde så mye av meg. Jeg ønsket virkelig å konkurrere foran publikum, som hjalp meg i forrige kamp, men det var en feil, sier hun.

Nå vil Azarenka ta en pause.

– Jeg håper jeg kan komme tilbake. Jeg må beklage til fansen for det som skjedde, for dere heiet på meg. Dere var den eneste grunnen til at jeg gikk på banen. Jeg ser alltid frem til utfordringer og konkurransepress, men i dag ble det for mye. Jeg må lære av dette, fortsetter hun.