Ekspert: – Ukraina forbereder seg på forhandlinger

Zelenskyj sier han er villig til å diskutere kompromiss om Donbas og akseptere ukrainsk nøytralitet. Det betyr ikke at Ukraina innser at de taper militært, mener ekspert.

Etter en måned med krig uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj søndag at han er villig til å diskutere et kompromiss med Russland om Donbas-regionen i Øst-Ukraina.

I intervjuet med uavhengige russiske medier sa han også at Ukraina er klar til å akseptere en nøytral status som en del av en fredsavtale med Russland.

Ukrainsk nøytralitet betyr blant annet at et Nato-medlemskap neppe blir aktuelt.

– Det ser ut som at Ukraina legger premissene for det som måtte komme av forhandlinger. De strekker seg og vil komme med et tilbud som nærmer seg de russiske kravene.

Det sier oberstløytnant Palle Ydstebø til TV 2. Han er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.

FLAGG: Et ukrainsk flagg er satt opp på en ødelagt bygning i byen Lukyanivka i Kyiv-regionen Foto: AP / NTB

Forbereder seg på forhandlinger

Ydstebø mener at nøytralitet ikke er en trussel mot Ukrainas selvstendighet, og viser blant annet til Finland.

– I tillegg er det et psykologisk press om å skape rom, forståelse og sympati i det internasjonale samfunnet, og komme med initiativ overfor Russland som de må svare på.

Ifølge Ydstebø er det nå opp til Russland om de skal vise like stor forhandlingsvilje og komme dette i møte.

KOMPROMISS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er villig til å diskutere både Donbas-regionen og akseptere nøytralitet med Russland. Foto: Ukraine Presidency / AFP / NTB

– Jeg tror det ligger et godt valg i å gå Russland litt i møte på et felt som for Ukraina ikke er en risiko.

– Betyr det at Ukraina innser at de ikke kan vinne krigen militært?

– Ikke nødvendigvis. Det betyr at Ukraina forbereder seg på forhandlinger. De ser for seg at det blir en forhandlingsløsning, siden krigen har blitt en utmattelseskrig, sier Ydstebø.

Trenger tyngre materiell

De siste dagene har det kommet flere meldinger om at russiske styrker blir slått tilbake flere steder i landet.

Fra et militært perspektiv mener Ydstebø at det nå blir interessant å følge med på om Ukraina klarer å fortsette fremgangen, og lette presset på de største byene.

ANGREP: En mann sykler forbi en brann etter et russisk angrep i Ukrainas nest største by Kharkiv fredag 25. mars. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

– I Kyiv har de fått det rimelig bra til, og de har stor framgang i sør. Den største utfordringen er den nest største byen Kharkiv, som er innen artillerirekkevidde fra Russland.

Ydstebø sier det gjør at byen stadig blir utsatt for angrep, som stort sett går utover sivil infrastruktur.

– For å gjennomføre motangrep og drive russerne tilbake i større skala, trenger de tyngre materiell, mener han.

– Russerne har gått på en smell, bokstavelig talt

Som «å pynte på bruden»

Samtidig som Ukrainske styrker går til motangrep, hevder landets generalstab at Russland har blitt tvunget til å trekke tilbake styrker fra Kyiv-regionen som følge av store tap.

Samtidig hevder det britiske forsvarsdepartementet at de ikke ser store endringer i hvor de russiske troppene er plassert.

Til tross for motstridende meldinger, er Ydstebø klar på at signalene fra Ukraina stemmer.

– Troppene er utslitt etter fire uker med kamper. De har lidd så store tap at de må erstattes. Da kan man forvente at det kommer friske tropper inn igjen, hvis de klarer å holde veiaksene åpne.

Fredag kom meldingen om ar den russiske hæren vil fokusere på å «frigjøre» Donbas, og at målsetningene for den første delen av operasjonen er nådd.

GIR IKKE OPP: Ydtsebø tror Russland «pynter på bruden». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ydstebø mener ikke det er tegn til at Russland har gitt opp Kyiv.

– De har ikke gitt opp noen ting, tydeligvis. Det russiske signalet som har kommet om at de holder seg til Donbas og Øst-Ukraina, er som en kollega kalte det: «Å pynte på bruden». De prøver å skape et bilde av at de i alle fall har fått til noe.

Han er tydelig på at Russland holder kortene tett til brystet, og at signalene som kommer fra dem bærer preg av å være propaganda.

– Måten Russland bygde opp krigen på, har nærmest diskvalifisert dem som en aktør med seriøs informasjon. Det er tydelig at Ukraina har en stor ledelse i informasjonskrigen.