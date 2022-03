Mener risikoen for skred nå er større enn det som kan aksepteres

Gjerdrum-utvalget mener det ikke er mulig å eliminere all fare for kvikkleireskred, men at risikoen for skred nå er større enn det som kan aksepteres.

I dag fikk olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overrakt siste del av Gjerdrumutvalgets rapport.

I rapporten gjør utvalget rede for hva de mener må gjøres for å forhindre at lignende skred skjer igjen. Skredet i Gjerdrum romjulen 2020 krevde ti menneskeliv.

– All fare for kvikkleireskred kan ikke elimineres, og det er derfor et spørsmål om hvilket risikonivå samfunnet er villig til å akseptere når det gjelder slike skred, står det i den ferske rapporten.

I den ferske rapporten kommer det frem at de mener risikoen for kvikkleireskred er uakseptabelt høy.

– Kan krysse faregrensesoner

Hovedkonklusjonene er å tydeliggjøre aktørenes ansvar, kartlegge kjente kvikkleiresoner, sikre eksisterende bebyggelse, sørge for at ny utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet, bedre overvåking av erosjon og andre terrengendringer, og sørge for at alle aktører med ansvar for forebygging kjenner til faren for kvikkleireskred.

LEDET ARBEIDET: Inge Ryan har vært leder for Gjerdrumutvalget. Foto: NTB

– Lærdommen fra Gjerdrumskredet viser at skred kan krysse faresonegrenser, og at vurdering av skredsikkerhet ikke må begrenses av planområdet, men dekke skred som gjennom sine potensielle løsne- og utløpsområder kan ramme tiltaket, skriver utvalget i rapporten.

De la også frem flere tiltak som kan identifisere fare for skred. De vil ha en ny, nasjonal handlingsplan.

— Det gjøres i dag mye godt forebyggende arbeid, men for å hindre at slike skred skjer igjen må vi gjøre enda mer, sier utvalgsleder Inge Ryan.

– Systemer som hindrer alvorlige ulykker

De mener det er behov for økt kompetanse hos alle aktører, i tillegg til at forskning og utdanning på området må styrkes.

— Utvalgets forslag innebærer mange tiltak som vil bidra til å redusere kvikkleirerisiko. Vi må legge til rette for at det blir enkelt for alle aktører å ta sitt ansvar. Vi må sammen bli gode, og vi må lage trygge systemer som hindrer alvorlige ulykker, sier utvalgsleder Inge Ryan.

– Helt til slutt håper jeg dette blir et nyttig og viktig verktøy i myndighetenes arbeid med å redusere kvikkleirerisikoen i Norge, sa Ryan før han overleverte rapporten til olje- og energiminister Aasland.

– Vi skal nå gå grundig gjennom dette og det utvalget foreslår. Vi skal sette oss inn i alle forslagene som er kommet på bordet, sa Aasland under pressekonferansen.

Ny lov



Utvalget mener det i dag er får dårlig oversikt over risikoen for kvikkleireskred i Norge.

For å redusere denne risikoen er det grunnleggende at aktørene kjenner sitt ansvar, står det i rapporten. Utvalget anbefaler en ny naturskadesikringslov for å tydeliggjøre ansvaret.

De vil også innføre en egen plikt for grunneier til å varsle kommunen dersom det kan være fare for naturskade på eiendommen.

Primært mener utvalget at det er staten som har ansvaret for å sikre der det er «overhengende fare for naturskade.» Dette ansvaret anbefaler de å lovfeste.

I tillegg anbefaler de å øke bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få på plass flere sikringstiltak av bebyggelse.

– Dette er avgjørende for at man skal kunne forebygge kvikkleireskred, mener Gjerdrum-utvalget.

Utvalget har siden februar i fjor jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet. De har delt rapporten inn i to deler. Den første delen, som gikk på hva som forårsaket skredet, kom i september.

Konklusjonen i den første delen av rapporten var at Tistilbekken som lå like i nærheten av der skredet forekom, var sterkt rammet av erosjon.

Det skapte en «situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020,» skriver utvalget i den delen av rapporten som de offentliggjorde i september.

Tistilbekken begynner nærmere Ask sentrum, og renner ut i selve området der skredet gikk.

FIKK RAPPORTEN: Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, overleverer her utvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred til olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Stian Lysberg Solum

Våt høst en direkte utløsende faktor

Erosjon er en nedsliting av landflaten ved naturlige prosesser, for eksempel vann, som eksempel slitasjen en rennende bekk påfører kvikkleire.

Rapporten peker på at høsten 2020 var den våteste sesongen som er registrert i området der skredet gikk siden høsten 2000, og at den fuktige høsten var en direkte utløsende faktor.

«At dette ikke skjedde i 2000, men kunne skje i 2020, er etter utvalgets oppfatning et resultat av at erosjon i mellomtiden hadde redusert stabiliteten i skråningen og marginen mot skred,» skrev utvalget i september.

Kommunen fulgte ikke opp advarsel

Utvalget har trukket frem at det ble advart mot den farlige situasjonen knyttet til kvikkleiren der Nystulia ligger flere ganger fra tidlig 2000-tallet.

I 2009 bestilte Gjerdrum kommune en rapport fra Asplan Viak om overvannshåndtering på Ask. I rapporten ble det anbefalt erosjonssikring i den delen av Tistilbekken der skredet ble utløst.

Kommunen fulgte opp dette med å stille strengere krav til overvannshåndtering av fremtidige utbygginger, men gjorde lite for å bedre situasjonen.

Utvalget mener at kunnskapen om erosjon og fare for skred burde ført til at kommunen iverksatte erosjonssikringstiltak i nedre del av Tistilbekken der skredet startet.

Dette ville, ifølge utvalget, redusert risikoen for et kvikkleireskred.

Utvalget ønsker helst ikke å dele ansvar i første omgang, men er tydelige på at kommunen har et overordnet ansvar for innbyggere.

– Kommunen har et ansvar for å ta vare på sikkerheten til folk, slo utvalgsleder Inge Ryan fast under presentasjonen av den første delen av rapporten.