I år er det klart for en svært etterlengtet nyhet fra Renault. Nå kommer de nemlig med det som er første modell i en lang rekke av nye elbiler.

Megane E-Tech heter den og de første kundene skal få bilene sine helt i starten av juni. Men noen få biler er i landet allerede, inkludert ett eksemplar som vi i Broom nylig kom over på E6 nordover fra Oslo.

– Vi har fem biler i landet, som de første i Norden. Disse bruker vi nå for å teste lading, rekkevidde og alle gadgets, inkludert stemmestyring. Entusiasmen er stor hos forhandlerne våre, dette er en bil mange gleder seg til, sier Roger Andersen som er PR- og markedsdirektør hos den norske Renault-importøren.

Familie-crossover

– Hvordan ser «timeplanen» ut for Megane E-Tech?

Roger Andersen er PR- og markedsdirektør hos den norske Renault-importøren.

– Rett etter påske er det selgeropplæring for forhandlerne med disse bilene, slik at de er klare for kunder i uke 22/23 når de mottar biler. Det vil også bli gjennomført en del forhandlerbesøk i mai, slik at de kan tilby prøvekjøringer til kunder, forteller Andersen.

Megane E-Tech er en kompakt familie-crossover som skal by på god plass. Lengden er på 4,21 meter, bagasjerommet svelger unna 440 liter.

Prisene starter på 359.900 kroner, da for modellen som heter Evolution ER. Techno er «mellomversjonen» med startpris på 384.900 kroner – mens toppmodellen Iconic er priset til 399.900 kroner.

Megane E-Tech blir en svært viktig bil for Renault her hjemme de neste årene.

Rekkevidde inntil 470 kilometter

Med slike priser kan nok Renaulten bli brysom for konkurrentene, i et marked som har fått en rekke nye modeller de siste par årene.

Megane E-Tech har rekkevidde på inntil 470 kilometer. Tallet for hurtiglading er 130 kW, mens batteripakken er på 60 kWt.

Fem eksemplarer er registrert på norske skilter, dette er også de første bilene i Norden.

Google maps

Bilen kommer med to forskjellige motorer, henholdsvis 130 og 220 hestekrefter. Dessuten tre utstyrsnivåer.

Evolution ER har 130 hestekrefter og rekkevidde på 470 kilometer. Blant standardutstyret her er Renaults openR multimediasystem med Google maps. Den har handsfree nøkkelkort, syv kollisjonsputer, ryggekamera og parkeringssensorer bak, full LED-hovedlys og oppvarmet multifunksjonsratt, for å nevne noe.

Techno har så 220 hestekrefter og rekkevidde på 450 kilometer. Denne kommer med fire ulike kjøremodus og justerbar stemningsbelysning. Dessuten automatisk innfellbare sidespeil med automatisk vinkling på passasjersiden ved rygging. Velkomstbelysning/innstegsbelysning og 20-tommers aluminiumsfelger.

Renault har hatt stor suksess med sin Zoe i det norske markedet. Det vil overraske om ikke Megane E-Tech følger opp den.

Fått mye skryt

Iconic har samme motor og rekkevidde. Denne kommer blant annet med skinnseter i titansort, elektrisk justerbare seter foran med minne og massasjefunksjon, Harman Kardon lydanlegg, dashbord med detaljer i skinnimitasjon, lister i nuo-tre under frontruten og i dørsider. Dessuten parkeringssensorer foran og på siden, i tillegg til bak/ryggekamera.

For Renault i Norge er dette altså en svært etterlengtet bil. Elbilen Zoe har stått for en stor del av salget deres de siste årene og har klart seg imponerende godt, selv om den trekker på årene. Megane E-Tech har allerede fått mye skryt for både utvendig design og interiør.

