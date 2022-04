Menn får p-piller uten bivirkninger: – Det er ganske «fucked up»

En studie av en p-pille utviklet for menn gir lovende resultater. For at menn skal gidde å ta den, tror forsker at den må være uten de bivirkningene som den kvinnelige p-pillen gir.

Tror du at gutter er villige til å bruke p-piller?

– Det er ikke sånn at den dagen det slipper på markedet, så kaster menn seg over den, men kanskje vil tankesettet endres etter hvert, sier lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold.

Forrige uke skrev TV 2 om en studie av en p-pille utviklet for menn.

I dag er prevensjonen stort sett kvinnens ansvar, da mannens mulighet for å beskytte seg begrenser seg til å bruke et kondom eller sterilisere seg.

SÆDCELLER: P-pillen som utvikles for menn går løs på hva som skjer under produksjonen av sædcellene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Seksualundervisningen fokuserer ofte på å lære jenter om graviditet og prevensjon, mens gutter lærer om ereksjon og sædutløsning, sier Aarvold.

FANTASTISK: Trine Aarvold, lege ved Sex og Samfunn, synes det er fantastisk om menn får et annet prevensjonsalternativ enn kondomet. Foto: Kai Myre

Dersom det kommer en p-pille for menn, tror Aarvold at det kan revolusjonere idéen om at kvinner eier fertiliteten.

– Mannen vet at deres sæd må til for at det skal bli et barn, men de har ofte ikke samme bekymring som kvinnen for uønsket graviditet. Mange bruker ikke kondom og kanskje kommer spørsmålet om partneren «går på pilla» etter samleiet, sier Aarvold.

Hun forteller at bekymringen for uønsket graviditet ikke er like etablert i mannens tankesett som det er for kvinner.

Godtar ikke bivirkninger

Helt siden p-pillen ble utviklet for kvinner på 50-tallet, har forskere prøvd å lage et lignende alternativ for menn.

– Det er ingen tvil om at det er et marked for p-piller for menn. Både for de mennene som selv ønsker å vite hva som skjer, men også i alle samliv der tradisjonelle p-piller representerer et utilbørlig problem for kvinnen.

Det forteller Espen Gjems, daglig leder i Spermatech, en norsk forskningsbedrift som jobber blant annet med å utvikle p-piller for menn.

Tidligere har flere studier av prevensjonsalternativer for menn vist lovende resultater, men på grunn av bivirkninger er det ingen som har nådd markedet.

I 2016 skrev BBC om en studie av en p-sprøyte for menn, som hadde 96 prosent sikkerhet. Forskerne bestemte seg derimot for å ikke ta inn flere testpersoner, da flere av testpersonene fikk bivirkninger som «depresjon, humørsvingninger, muskelsmerter og kviser».

Samtidig har p-pillene som er tilgjengelige for kvinner i dag, mange av de samme bivirkningene.

Ser mer alvor i konsekvensene

– En forbruker vil naturlig stille høyere krav til et medisinsk produkt som skal inntas av en person som ellers er funksjonsfrisk, for å oppnå en «p-pilles effekt», sier Gjems.

Han forteller at idéen om en p-pille for menn som har bivirkninger, derfor har vært vanskelig å markedsføre.

– Menn har til nå ikke etterspurt et produkt som påfører dem en ekstra byrde for å oppnå en situasjon de allerede står i, siden kvinnen viser å godta bivirkningene hun i dag får gjennom sitt inntak av eksisterende p-piller, forklarer han.

Gjems tror at kvinnen vil se mer alvor i konsekvensene av å ikke beskytte seg mot å bli gravid, og at kvinnen derfor har godtatt flere bivirkninger enn det menn vil gjøre.

– Alternativet ved å ikke innta en type p-pille vil kunne resultere i graviditet som i seg selv innebærer en hel rekke «bivirkninger» for kvinnen, mens mennenes alternativ ved å avstå fra inntak av en tenkt pille ikke har noen direkte bivirkning på mannens egen kropp, forteller Gjems.

– Man kommer ikke unna med at det er kvinnen som blir gravid.

– Det er ganske fucked up

Sondre Skorgen (29) mener at det er på høy tid at mennene tar ansvar for prevensjonen.

LIKESTILLING: Sondre Skorgen (29) ser ikke noe grunnlag for at det ikke har blitt utviklet en p-pille for menn enda. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Det er veldig bra for likestillingen. Jeg tror det vil ta tid å endre på den kulturen og få gutter til å begynne med p-piller, men jeg tror det vil bli mer åpenhet etter hvert.

– Den mannlige p-pillen utvikles så den skal være uten særlige bivirkninger, mens den kvinnelige p-pillen har flere bivirkninger. Hva tenker du om det?

– Det er ganske «fucked up». Hvorfor skal kvinner godta det? Det er vel en kultur der, men det gir ikke mening. Vi kan dra på byen og ligge med hverandre, så er det alltid dama som skal få konsekvensene, sier han.

VILLE GJORT DET: Lars Petter Flaate (21) tror han ville begynt med p-piller dersom det ble utviklet for menn. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Lars Petter Flaate (21) tror det vil være bra for både gutten og jenta, at guttene får et annet prevensjonsmiddel enn kondom.

– Det er positivt at ikke bare kvinner må ta det valget om å beskytte seg selv. Det gjør at også menn kan ta et valg om å ikke få barn. Da trenger man ikke stole på den andre parten om det er et engangstilfelle for eksempel, sier Flaate.

Amund Berg (22) mener at det burde være like lett for gutter å ta p-piller som for jenter. Om guttene er klare til å begynne med p-piller er han mer usikker på.

URETTFERDIG: Amund Berg (22) synes det er urettferdig at jenta må ta alt ansvaret i dag. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Blant de jeg kjenner så tenker man at det er jenta sitt ansvar. Guttene har jo kondom, men det er ikke noe man er veldig flinke til å bruke. Jeg ser ikke for meg at det blir mye bedre med p-piller, sier Berg.

– Men om det er slik at gutter vil få mindre bivirkninger enn jenter, så burde det jo være mer vanlig at vi tar det, legger han til.

– Kan bli jackpot

Selv om Espen Gjems tror at kvinner lettere godtar bivirkninger av p-pillen enn menn, tror han at det ville vært en annen situasjon for kvinnene dersom p-pillen kom på markedet i dag.

– Det er ikke sikkert man ville brukt hormoner dersom p-pillen for kvinner skulle blitt utviklet i dag, forteller Gjems.

Men ettersom p-pillen har vært tilgjengelig i snart 60 år, tror forskeren at det skal en større vilje til før det blir ferdigutviklet en hormonfri p-pille for kvinner uten de bivirkningene som er i dag, enn det skal til for å utvikle den samme p-pillen for menn.

– Legemiddelutvikling er superdyrt, og det kan bli jackpot, men veldig ofte er det et tap for de som satser. Mange vil nok tenke "hvorfor man skal finne opp et konkurrerende produkt når det allerede finnes p-piller for kvinner som selger.", forteller han.

Lege ved Sex og Samfunn, Trine Aarvold, tror det er viktig å ikke henge seg opp i å sammenlikne bivirkningene av den mannlige p-pillen som nå er i utvikling, med den hormonelle prevensjonen kvinner har i dag.

– Menn og kvinner har helt forskjellige hormoner som styrer deres reproduksjon. Det har derfor vært vanskeligere å utvikle en prevensjon med hormoner for menn da hormonene ikke går i syklus som hos kvinner, men kanskje lettere å finne en hormonfri mulighet som de gjør i dag.

Hun forteller at det er flere som jobber med å utvikle hormonfrie p-piller for kvinner. Hun poengterer at hormonfritt ikke nødvendigvis betyr uten bivirkninger, i tillegg til at det er viktig med god beskyttelse mot graviditet, som prevensjon med hormoner har.

– Det er ikke sånn at det ikke forskes på det, det er flere og flere nå som tenker utenfor boksen, forteller hun.