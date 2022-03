Toyota har tatt seg svært god tid med å lansere sin første elbil. Men nå kommer den – i dag har den norske importøren sluppet en rekke detaljer om bilen.

Salget av bZ4x starter 1. april. De første kundene skal etter planen få bilene sine fra juni av.

Ikke overraskende går Toyota for SUV når de nå starter på en omfattende satsning på elbiler. bZ4x går inn i samme klasse som dagens storselger RAV4 fra Toyota.

Og her priser de relativt aggressivt.

bZ4x er en SUV på størrelse med dagens RAV4 fra Toyota.

Rekkevidde inntil 511 kilometer

Med forhjulsdrift starter bilen på 411.400 kroner. For 4x4 er startprisen 438.500 kroner. Sistnevnte har et nytt firehjulsdriftssystem som bruker individuelle elektriske motorer på for- og bakakselen.

Bilen kommer med én batteripakke, på 71,2 kWt. De typegodkjente WLTP-tallene viser at den forhjulsdrevne modellen har en rekkevidde på opptil 511 kilometer på et fulladet batteri, med et forbruk på 14,5 kWt/100 km. For firehjulsdrevne bZ4X er den offisielle rekkevidden opptil 466 kilometer, med et forbruk på 16,0 kWt/100 km.

Toyota gir for øvrig svært god garanti på batteriet. Da tilbyr et valgfritt utvidet vedlikeholdsprogram for eiere, som garanterer batterikapasitet på 70 prosent etter ti år, eller én million kjøre kilometere.

Her fikk vi møte Toyotas elbil i Belgia, før jul i fjor

Ikke overraskende mye skjerm innvendig i bZ4x, bilen har også en svært fremtredende midtkonsoll.

Norges mest solgte?

En rekke forskjellige kjøps- og leietilbud er tilgjengelige, inkludert to nye billeasingprogrammer. Lanseringsprisen inkluderer en serviceavtale på 3 år/45.000 km.

Toyota melder selv om svært god interesse for bilen og med disse prisene ligger det helt klart an til storsalg i Norge. Selv om den i praksis bare får et halvt år på markedet i år, er det slett ikke utenkelig at bZ4x kan bli Norges mest solgte personbil i 2022. Mest av alt avhenger nok det av om den norske importøren får nok biler til å dekke etterspørselen, eller om det blir ventelister på denne, som på som mange andre elbiler.

LES MER: Her er den første testen vår av Toyotas elbil

Toyota starter med én batteripakke på bZ4x. Kundene kan velge mellom forhjulsdrift eller 4x4.

Det store spørsmålet er om Toyota får nok biler til å dekke etterspørselen. Gjør de det, vil det ikke overraske om bZ4x blir en av de mest solgte bilene i år, kanskje tar den også førsteplassen.

Se testen vår av Toyota bZ4x under: