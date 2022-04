Jeep er kjent for framkommelighet og barskt utseende. Etterhvert har de også begynt å komme på banen med elektrifiserte modeller. Til og med selve ikonet, Wrangler, er blitt tilgjengelig som ladbar hybrid.

Snart kommer også deres første rene elbil.

Men skal du ha den største Jeepen på markedet, Gladiator, er det dieselmotor som gjelder i Norge. Det gjør selvsagt noe med avgiftene. Vi snakker startpris på 845.000 kroner.

Og selv om dette er en pickup – har du mulighet for å få bakseter her. Du må bare være forberedt på at det koster deg avskyelig mye penger ...

Utfordrende

405.000 blanke kroner koster det deg å få inn baksetene. Da skal du være ekstra motivert, for å slå til.

Nei, de aller fleste Gladiator-kundene vil selvsagt se på dette som et realt arbeidsjern – der offroad-egenskaper og praktiske løsninger kommer foran muligheten til å frakte hele familien.

Kanskje like greit, også. For i hverdagen kan denne være litt tungvint å hanskes med. Lengden på bilen er nemlig 5,6 meter! Da sier det seg selv at den ikke er bestevenn med trange parkeringshus – eller parkeringsplasser generelt, egentlig. Svingdiameteren er 13,7 meter. For å sette det litt i perspektiv. En VW Golf trenger 10,9 meter på samme øvelse.

Nei, gi heller Gladiator åpne sletter eller en tøff skogsvei – og en eventyrlysten sjåfør, som ikke lar seg affisere av stygge blikk fordi det er dieselmotor – så er den i sitt ess.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Ren og pen – og med en farge du ikke nødvendigvis kommer deg unna oppmerksomhet med ...

Se hva norske eiere mener om sin Jeep her

Hva er nytt:

Helt grunnleggende snakker vi altså om en Wrangler som er forlenget med over 70 centimeter – og gjort om til en pickup. Det er virkelig en ruvende bil.

Under panseret finner vi en 3-liters V6-dieselmotor. Ingen ledninger som kan kobles til stikkontakt her, nei. Men vi ser ikke bort ifra at også Gladiator kan bli ladbar. Drivlinjen fra Wrangler 4xe vil passe den godt – med sine 380 hestekrefter og 635 Nm dreiemoment.

Her er lysene uten ekstrahjelp ...

Testbilen har altså bakseter. Her er det ganske romslig, men du sitter skolerett, med bratt vinkel i ryggen. De aller fleste vil nok spare de drøyt 400.000 kronene, og gå for varebil-utgaven.

Vi koster på oss å nevne at testbilen er utstyrt med noen helt magiske ekstralys – som virkelig slår på dagslyset i enhver situasjon. Sterkt vanedannende – og et stort savn når man setter seg inn i en bil som ikke har det.

Dette er SUV-en Brooms bilekspert holder seg langt unna:

Når du slår på ekstralysene åpner det seg en ny verden.

Hvordan fungerer det?

Det første jeg merker meg, er at 3-literen faktisk ikke er i nærheten av å føles undermotorisert, selv på en så diger bil. Her er det godt bunndrag og fint fraspark.

0-100 km/t tar 8,6 sekunder. Det flytter ikke akkurat hårfestet. Men om du som meg har oppnådd en viss alder, går akkurat det helt av seg selv, og trenger slett ikke noe ekstra hjelp.

Det viktige er at du har massevis av muskler når det trengs i sørpa, snøen eller over fjellknauser. Du må bare være forberedt på at den krever mye drivstoff. Forbruket går fort over literen – og langt over literen om du virkelig presser på.

Apropos det siste. Vi har fått rikelig med anledning til å teste både Wrangler og Gladiator i terrenget – og kan skrive under på at dette virkelig imponerer. Fullt så god bakkeklaring som på Wrangler får du ikke. Den har nemlig 28 centimeter – men drøyt 25 er nok for de fleste, likevel.

Testbilen har heller ikke de samme differensialsperrene eller muligheten til å koble fra Swaybar som Wrangler Rubicon. Swaybar er forresten en avstiver på forstillingen som du kan koble fri, og som gjør bilen litt mykere og mer samarbeidsvillig i ulendt terreng. Men du skal virkelig har en utfordrende vei til hytta – eller en ekstra vanskelig vei til anleggsområdet – om ikke denne skal duge.

Fortsatt analoge instrumenter - og en litt rotete skjerm plassert midt i mellom.

På vanlig vei er det i kjent stil anonym styring med en del dødgang. De store hjulene gjør det ikke bedre. Litt ekstra støy må du også regne med.

Interiøret er barskt og skal tåle litt juling. Her er vi ikke på premiumnivå – typisk amerikansk, vil mange si.

Det er store knapper og dreiehjul til de viktigste funksjonene. Her kan du treffe riktig, selv om du har hansker på. Men bryterne til vindusheisene er ikke på dørene, der du forventer å finne de. Her er de plassert på midtkonsollen.

Infotainmentsystemet er langt unna de beste – og skjermene mellom de analoge instrumentene er ganske rotete med mye informasjon på en gang. Du lærer etter hvert å sortere ut det som er viktig.

Ellers har jo Jeep denne unike muligheten til å nærmest plukke fra hverandre bilen. Du kan ta av tak og dører. Kjøre den som en cabriolet, med vanlig tak eller presenning. Litt kul gimmick – men jeg har til gode å se noen av disse bilene kjøre rundt med taket fjernet, annet enn på YouTube.

Når det gjelder hengerkapasitet og lasteevne, er den faktisk ikke fullt så rå som den ser ut. Hengervekten begrenser seg til 2,7 tonn. Mange andre klarer 3,5 tonn. Nyttelasten på 490 kilo er også betydelig lavere enn for eksempel Ford Ranger – som har 961.

Selve lasteplanet er romslig og har blant annet 230 Volt-uttak. Men vi savner en del andre smarte og praktisk løsninger som andre amerikanske pickuper byr på.

PS: Det er et låsbart våpenskap under baksetene. Så vet du det ...

Interiøret byr ikke på all verdens opplevd kvalitet. Det det er funksjonelt og solid. Litt uvanlig for mange er det at du ikke har en støtte til venstrefoten. Gulvet er flatt hele veien.

Les vår test av Jeep Cherokee her:

Konklusjon:

Kundene står ikke i kø for å kjøpe Gladiator. Den er brautende, politisk ukorrekt og keitet å kjøre.

Gladiator retter seg mot et smalt, men entusiastisk publikum.

Og den ser knalltøff ut. Vi synes grønnfargen på testbilen er akkurat der den skal være. Dessuten gir Gladiator en litt ubestemmelig godfølelse når du kjører den. Man føler seg litt ustoppelig.

Jeep: Dette er bestefaren til de sporty SUV-ene

Lasteplanet er romslig. Men det er ikke så mange smarte "bonus-løsninger" som en del amerikanske pickuper er kjent for.

Bilen for deg hvis?

Du liker ekstra stor meny på McDonalds.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er redd for hva andre mener om bilholdet ditt.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 47 anmeldelser av Jeep. Men enn så langt er det ingen omtaler av Gladiator.

Daniel har en offroad-familiebil litt utenom det vanlige

Jeep Gladiator Overland 3.0 4WD Motor og ytelser: Motor: 3-liter, V6, diesel Effekt: 264 hk / 600 Nm 0-100 km/t: 8,6 sek. Toppfart: 177 km/t Forbruk (WLTP): 0,96 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 559 x 189 x 184 cm Lasteplan: Lengde: 153 cm Bredde: 144 cm (111 cm mellom hjulbuene) Vekt: 2.360 kg Nyttelast: 490 Vadedybde: 76 cm Bakkeklaring: 25,3 cm Akselavstand: 349 cm Svingdiameter: 13,7 meter Tilhengervekt: 2.722 kg Pris: Startpris: 885.000 kroner Pris testbil: 885.000 kroner

Video: Tester Jeep i en alpinbakke: Her går det jo rett ned!

Denne Jeepen holder Brooms bilekspert seg langt unna