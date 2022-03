Ingen Oscar-pris til «Verdens verste menneske»: – Er det mulig?!

Den norske filmsuksessen «Verdens verste menneske» var nominert i to kategorier under den 94. Oscars utdelingen.

Filmen var nominert i kategoriene «Beste fremmedspråklige film» og «Beste originalmanus». Sistnevnte kategori er det første gang en norsk film er nominert i.

«Verdens verste menneske» vant verken prisen for beste fremmedspråklige film eller beste originalmanus.

Beste fremmedspråklige film gikk til den japanske filmen «Drive My Car», og beste originalmanus gikk til den nord-irske filmen «Belfast».

Se hva filmekspert Einar Aarvig sier om tapet lenger ned i saken.

Filmen har skuespillerne Renate Reinsve (34), Anders Danielsen Lie (43) og Herbert Nordrum (34) i hovedrollene.

Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes. Dette er hennes første hovedrolle i en film.

KJOLE FRA LOUIS VUITTON: Renate Reinsve ankom den rød løperen i kjole fra Louis Vuitton. Foto: David Livingston/Getty Images/AFP

Filmen er regissert av Joachim Trier, som har skrevet manuset sammen med Eskil Vogt.

Da Trier, Reinsve, Vogt og Danielsen Lie ankom den rød løperen, kunne Trier avsløre at han trodde det norske folk ville følge med utover den historiske natten.

– Jeg vet mange som sitter oppe hjemme i natt til 05 og følger med. Jeg gjorde det selv som unge. Det er absurd, surrealistisk og herlig, alt på en gang å være her nå, sa Trier til nyhetsbyrået Associated Press.

Under God Kveld Norges sending fra Oscars-utdelingen, var filmekspert Einar Aarvig til stedet sammen med programledere Niklas Silseth Baarli og Sophie Elise Isachsen.

Da det ble kjent at Verdens verste menneske ikke vant beste fremmedspråklige film, mente han dette var grunnen:

– Her har vel akademiet gått for det tryggeste valget, sier filmekspert Einar Aarvig, samtidig som han hyller filmen «Drive My Car» som vant kategorien «Beste fremmedspråklige film».

Aarvig trekker frem at det norske folk likevel kan feire litt i kveld, ettersom den filmen «Dune» har tatt med seg hjem flere priser – hvor deler av filmen er filmet på Stadlandet på Vestlandet.

Prisen for beste originalmanus gikk til Belfast, som Aarvig kunne avsløre lå nederst på listen av filmene han trodde ville vinne kategorien.

– Nei, nei, nei! Er det mulig?!, utbryter Aarvig da «Belfast» blir annonsert som vinner.

– Dette er et veldig godt eksempel på at Oscar-akademiet, med de 3000 nye medlemmene og friskt blod – ikke er så friskt likevel, følger filmeksperten opp med.

Da God kveld Norge-programleder Sophie Elise Isachsen spør Aarvig hvorfor han tror «Belfast» stakk av med seieren, svarer han at det er fordi akademiet har «dårlig smak».

Han mener «Belfast» er plankekjøring, og mistenker at prisen ble utdelt til Kenneth Branagh, som har vært Oscar-nominert flere ganger før, som et klapp på skulderen grunnet at han skildret og dramatiserte sin egen oppvekst gjennom manuset i filmen.

– Her syns jeg det var mange gode kandidater – men dette var ikke en av dem, konkluderte Aarvig.