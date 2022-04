Vulkanolog forsøker å finne svar på hvorfor øyen rister

Øyen Sao Jorge er del av en den autonome regionen i Arizoene, som består av ni vulkanske øyer, og har nå fanget all oppmerksomhet for vulkanologen Fatima Viveiros (44).

Bare på syv dager har 14.000 små jordskjelv opp til 3,3 på Richters skala blitt registrert, og forskerne klør seg i hodet.

Viveiros og andre eksperter frykter at skjelvingene kan trigge et vulkansk utbrudd for første gang på over 200 år, eller et kraftig jordskjelv.

Det var Reuters som først omtalte saken.

Vittoreo Zanon og Fatima Viveiros måler jordgasser i Rosais Foto: Pedro Nunes / Reuters

Bor på «aktivt vulkansystem»

Siden hun var barn, har hun drømt om å jobbe innen feltet, nå kan kunnskapen til Viveiros være med på å redde hennes eget hjem.

– Hjemmet mitt ligger på et aktivt vulkansystem, sier Vivieros til nyhetsbyrået.

Hun jobber i regionens seismo-vulkanske overvåkingssenter (CIVISA), og må nå passe på å skille følelsene sine fra jobben.

– Når noe skjer i hjemmene våre må vi være litt kaldblodige, så følelsene våre ikke påvirker tankene. Men følelsene er der fordi det er mitt hjem, mitt folk, sier Vivieros.

Frykter vulkanutbrudd

Karbondioksid og svovel indikerer vulkansk aktivitet på San Jorge, og i flere dager har Viveiros og hennes kollegaer kjempet mot tøffe værforhold på jakt etter svar. Så langt er nivåene normale, opplyser teamet.

– Et av de mulige scenariene på bordet er at vi ser noe som ligner på det som skjedde i La Palma, sier Vivieras

Den bråe økningen i seismisk aktivitet kan minne om jordskjelvene før utbruddet fra Cumbre Vieja-vulkanen på La Palma i fjor sommer, som pågikk i 85 dager og destruerte tusener av hjem. Denne øyen ligger bare 1400 kilometer fra San Jorge.

Onsdag hevet CIVISA har farenivået til 4, noe som betyr at det er Ifølge Vivieras er en reell mulighet for utbrudd. Både spanske og intenasjonale team forberedt til å bidra dersom det skulle være tilfelle.

Foto: Pedro Nunes / Reuters

Flykter fra øyen

President på Azorene Jose Bolieiro informerer om at antall jordskjelv som har blitt registrert den siste uken, er det dobbelte av hva som ble registrert i løpet av hele foråret.

– Det er helt klart en unormalitet, har han sagt til pressen.

1500 mennesker har frem til nå valgt å forlate øyen, til tross for at myndighetene ikke har uttalt at et utbrudd er nært forestående. Disse vet ikke når de kan returnere til sine hjem.