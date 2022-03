Se de spektakulære antrekkene fra Oscar-utdelingens røde løper

Oscars-utdelingens rød løper er kjent for å ha de største navnene i Hollywood – med de mest spektakulære kjolene og dressene fra de største motehusene.

Etter at fjorårets Oscar-utdeling ble holdt digitalt var det igjen duket for rød løper med presse fra hele verden. Kjendisene var å se i flotte kjoler og dresser.

Her kan du se kjolene og dressene fra prisutdelingen:

GUCCI: Nominerte Jessica Chaistain møtte på den rød løperen i en kjole fra Gucci. Foto: ERIC GAILLARD

Jessica Chastain er nominert til beste skuespillerinne for hovedrollen i filmen The Eyes of Tammy Faye. Hun er favoritt til å ta med seg Oscr-statuetten hjem etter at hun vant prisen beste skuespillerinne for samme film på Screen Actors Guild Awards.

NORSKNOMINERT: Renate Reinsve, som spiller hovedrollen i den norsk-nominerte Verdens verste menneske, ankom den rød løperen i Louis Vuitton. Foto: ERIC GAILLARD

Renate Reinsve, som avslørte tidligere denne uken til TV 2 at hun skulle gå i en kjole fra Louis Vuitton, ankom den røde løperen rundt klokken halv ett norsk tid.

Zandaya ankom i kjole fra motehuset Valentino. Foto: ANGELA WEISS

Skuespiller og fanfavoritt Zendaya ankom den rød løperen i kjole fra Valentino. Skuespilleren har blitt hyllet for hennes rolletolkning av karakteren «Rue» i kultserien «Euphoria».

Kristen Dunst er nominert til en Oscar for første gang i karrieren. Foto: ERIC GAILLARD

Skuespillerveteran Kristen Dunst er et kjent navn for mange, og har spilt flere roller i kjente Hollywood-filmer gjennom karrieren. I år er hun nominert for første gang for birollen i filmen «The Power of the Dog». Filmen er også den mest nominerte under årets Oscars, med hele 12 nominasjoner.

Lily James i kjole fra Atelier Versace. Foto: Jordan Strauss

Skuespiller Lily James ankom i en kjole fra Atelier Versace. Hun er for tiden aktuell i Disney+ serien «Pam and Tommy».

Bradley Cooper, left, and Gloria Campano arrive at the Oscars on Sunday, March 27, 2022, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Foto: Jordan Strauss



Skuespiller Bradley Cooper ankom den rød løperen med moren Gloria Campano. Cooper er kjent for å ta med seg moren på den rød løperen. Han har tidligere vært nominert med den kjente filmen «A Star Is Born».

SINGEL: Jason Momoa ankom alene på den rød løperen. Tidligere i år ble det kjent at han skulle skille seg fra konen Lisa Bonet. Foto: Emma McIntyre



Jason Momoma, best kjent for hans roller som «Aquaman» og Khal Drogo i «Games of Thrones», ankom den rød løperen alene etter det ble kjent at han skulle skilles fra konen Lisa Bonet.

Kourtney Kardashian and Travis Barker pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard Foto: ERIC GAILLARD

Kourtney Kardashian ankom den rød løperen sammen med forloveden Travis Baker. Paret er snart å se i den nye Hulu-serien «The Kardashian» som har premiere 14. april på Disney+ i Norge.

Tennisspillerne Venus Williams (t.v) i Elie Saab, og Serena Williams (t.h). Foto: ERIC GAILLARD

Tennisstjernene Serena og Venus Williams ankom den rød løperen sammen. Filmen «King Richard», som er basert på deres barndom og hvordan faren Richard Williams trente dem til å bli verdensdominerende tennisspillere, er nominert i fem kategorier. Hovedrollen er spilt av Will Smith, som er nominert til beste mannlige hovedrolle.

Nominerte Foto: Jordan Strauss

Will Smith, nominert til beste skuespiller for rollen som Richars i filmen King Richard, ankom den rød løperen med konen Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith hadde på seg kjole fra Jean Paul Gaultier.

Saken oppdateres!