Ekspert: Kan sette fart på fredsforhandlingene

Professor mener et mulig kompromiss om Donbas kan være til fordel også for Russlands president Vladimir Putin.

Etter en måned med krig uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et TV-intervju med russiske medier søndag at han er villig til å diskutere et kompromiss med Russland om Donbas-regionen i Øst-Ukraina, ifølge Reuters.

I tillegg la presidenten opp for å vurdere ukrainsk nøytralitet opp mot forhandlingene med Russland i Tyrkia til uken.

Men ekspertene er delt over hvorvidt presidentens uttalelse vil sette i gang reelle fredssamtaler med Putin.

KOMPROMISS: Ukrainas president Volodymyr Zlelenskyj sa i et TV-intervju med russiske medier søndag at han er åpen for å diskutere et mulig Donbas-kompromiss med Russland. Foto: AFP / NTB

Flere problemstillinger

Russland-ekspert og forsker ved Utenrikspolitisk Insitutt, Jakub M. Godzimirski, sier til TV 2 at Zelenskyj har flere ting å ta stilling til dersom Donbas kommer på forhandlingsbordet.

– Han har nevnt flere ganger at fremtiden til Donbas bør avgjøres av folk i regionen og at det bør være en folkeavstemning, sier Godzimirski og fortsetter:

– Zelenskyj må finne ut om det bredt i Ukraina er anerkjent at Donbas på mange måter er tapt, men også hvorvidt en slik løsning er det innbyggerne i Donbas selv ønsker.

Ifølge eksperten vil en folkeavstemning være komplisert nå, ettersom presidenten også må avgjøre hvem som kan stemme – om det skal være de som bodde i Donbas før russerne tok over eller de som bor der nå.

VIKTIG AVGJØRELSE: Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski ved NUPI tror Zelenskyj vil ha en folkeavstemning over Donbas. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han peker blant annet på at det kun var en region i Ukraina, Krim-halvøya, som hadde et flertall av etnisk-russiske innbyggere i 2014, og at det også må tas med i avgjørelsen.

– Zelenskyj, som selv er demokratisk valgt, mener denne beslutningen må være forankret i befolkningen, forklarer han, og legger til:

– Han vil høre med folk i regionen om de faktisk vil være en del av Ukraina, og det var tanker han luftet allerede for noen uker siden.

Vil ha Vestens garanti

I søndagens intervju med russiske medier la også Zelenskyj opp for å muligvis godta ukrainsk nøytralitet. Det er noe Putin lenge har lengtet etter, men noe presidenten kun vil godta dersom en tredjepart garanterer Ukrainas sikkerhet.

Russland-ekspert Sven Gabriel Holtsmark sier det kravet ikke er nytt fra Zelenskyjs side.

– Det han i realiteten sier er at Vesten skal garantere Ukrainas sikkerhet mot Russland, en slags garanti om at de skal gripe inn så og si militært dersom Ukraina utsetter for et angrep, forklarer han.

IKKE NYTT: Russland-ekspert og professor ved forsvarets Høgskole FHS, Sven Gabriel Holtsmark, sier Zelenskyj krav om sikkerhetsgaranti for mulig fredsløsning med Russland ikke er nytt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Holtsmark er det i hovedsak for å svekke Putins argument for krig.

– Dette sier han i hovedsak for å gjøre det litt vanskelig for Russland å forklare hvorfor de ikke kan gå med på dette.

Han peker på at statlige russiske medier selv fikk forbud mot å publisere noe fra Zelenskyjs intervju søndag.

– Han fastholder at Ukraina må ha sikkerhetsgarantier fra Vesten, og det er akkurat det Russland ikke vil Ukraina skal ha. Det er ikke nytt.

En god start

Men Godzimirski på sin side tror et mulig Donbas-kompromiss kan sette fart på eventuelle fredsforhandlinger

Han peker på at Russlands situasjon i Ukraina har endret seg siden invasjonen begynte 24. februar, og tror det kan ha en innvirkning på hvorvidt Zelenskyjs kompromiss-forslag er vellykket.

Fredag gikk den russiske hæren selv ut og sa at Putin ville konsentrere seg om å «frigjøre» Donbas-regionen i tiden framover.

– Krigen har nå pågått i en måned, og mange mener Russlands mål var å fjerne Zelenskyj og regjeringen fra makten. Det gikk ikke, og da må Russland se hva som er mulig i dagens situasjon, forklarer Godzimirski.

FORHANDLINGER: Ukrainske og russiske forhandlere skal møtes i Tyrkia mandag. Her fra forhandlingene på grensen mellom Ukraina og Hviterussland 7.mars. Foto: Maxim Guchek / AP / NTB

Han tror et mulig Donbas-kompromiss kan være til en fordel for Putin.

– Dersom Ukraina anerkjenner Donbas, betyr det at Russland kan selge det til hjemmepublikum som at deres operasjon var vellykket, og det kan gjøre at Moskva er mer villig til å avslutte sine operasjoner, forklarer Godzimirski.

– Vesten har sett på dette som Russlands krig mot Ukraina, men i russiske medier snakker man om en spesiell militær operasjon for å «befri» Donbas fra Ukraina. De har en helt ulik virkelighetsoppfatning.

Godzimirski understreker at det selv med enighet over Donbas kan det ta flere måneder før Ukraina-krigen får en mulig konklusjon, men tror det kan åpne dørene for at spørsmålet for alvor blir aktuelt.

– Det kan ta flere måneder. Donbas er en del av pakken man må drøfte for å finne en løsning, men et sted må man begynne, sier han.

Forhandlere fra Russland og Ukraina møtes i Tyrkia mandag for å diskutere dagens situasjon og utrede mulige fredsløsninger.