Hauger: – Altfor mye rundt som har påvirket

– Det var godt og viktig å få fullført et løp uten problemer utenfor min kontroll. Jeg fikk lært masse gjennom de 30 rundene, sier Hauger til TV 2.

Under hovedløpet i Saudi-Arabia søndag slo nordmannen knallhardt tilbake etter at de to første dagene av løpshelgen ble tunge nedturer.

I lørdagens sprintløp startet 19-åringen fra Aurskog i pole position, men på den åttende runden ble det kaos-tilstander da Haugers team Prema og løpsledelsen miskommuniserte. Det fikk fatale følger: Straff, sisteplass og null poeng ble utfallet.

NYE BANER: Årets første Formel 2-runder har gått på baner Hauger aldri har kjørt før. Foto: Hassan Ammar / AP

Tøffe tak

– Jeg skjønner det bare ikke. Hvis dere har fått bekreftet at jeg skulle kjøre inn i pitlane, hvorfor i helvete får vi en straff? spurte Hauger på teamradioen etter hendelsen.

I Bahrain forrige helg ble han nummer ni i springen, og måtte bryte hovedløpet.

Søndagens kjempeløp var en lettelse.

– Jeg føler jeg er god på å legge bak meg skuffelser, og håndterer det mentale greit. Jeg prøver alltid å fokusere på det som ligger foran, og å legge bort det man ikke får gjort noe med, forklarer Hauger.

Gamle kjenninger

– Farten har vært der siden Bahrain, men det er altfor mye rundt som har påvirket.

De to første løpene i årets Formel 2-sesong har vært på baner Hauger ikke hadde kjennskap til fra før. Det snur seg nå. De nestene løpene foregår nemlig på Imola-banen i Italia 21.-23. april, før Barcelona venter en måned etter.

Den katalanske byen er også vert for testkjøring før neste runde på Imola.

– Det var lærerikt å få 30 runder på en så rask bane – for første gang på medium dekk. Nå er det mye å ta med seg inn i de neste løpene og testen i Barcelona før neste løp på Imola.