Zelenskyj åpner opp for kompromiss

Ukraina åpner opp for kompromiss om Donbas, for å forhindre en tredje verdenskrig.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier søndag at han er villig til å diskutere et kompromiss med Russland, om Donbas-regionen øst i Ukraina.

Det melder Reuters søndag kveld.

Zelenskyj uttaler, i et intervju med en gruppe uavhengige russiske journalister, at han innser at det er umulig å tvinge Russland fullstendig ut av Ukraina. Det vil føre til en tredje verdenskrig.

INTERVJU: Zelenskyj under intervjuet med en gruppe uavhengige russiske journalister søndag kveld. Foto: Skjermdump Telegram

Ukrainsk nøytralitet vurderes

Ifølge AFP sier den ukrainske presidenten videre at spørsmålet om ukrainsk nøytralitet er noe som vurderes nøye.

– Som en del av en fredsavtale med Russland, er Ukraina forberedt på å diskutere spørsmålet om nøytralitet grundig. Forutsetningen for en slik avtale er at den må garanteres av en tredjepart og at det avholdes en folkeavstemning, sa Zelenskyj i intervjuet.

Søndag gikk det russiske medietilsynet Roskomnadzor ut og advarte russiske medier mot å formidle intervjuet med president Zelenskyj. Alle medier som formidler intervjuet, skal vurderes med tanke på «graden av ansvar og mulige svartiltak».

Konflikten i Donbas-regionen har pågått siden 2014, da separatister tok kontroll over myndighetsbygninger og erklærte uavhengighet fra Ukraina.

– Gradvis exit fra Russland?

Fredag denne uken kom meldingen om at den russiske hæren vil konsentrere seg om å «frigjøre» Donbas-regionen øst i Ukraina.

Det opplyste nestlederen i den russiske generalstaben, Sergej Rudskoj, under en pressekonferanse.

– Den ukrainske hærens kampstyrker er blitt markant redusert, noe som gjør det mulig å fokusere på vår kjerneinnsats på å oppnå hovedmålet, å befri Donbas, sa Rudskoj da.

Russland-ekspert Sven Holtsmark mener disse uttalelsene kan tyde på en gradvis exit fra Russland.

Professor Sven Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier og forsvarets Høgskole mener Russland er i ferd med å trekke seg ut av Ukraina. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette kan tyde på at Russland ønsker å bygge oppunder sin historie og trekke seg ut, med en begrunnelse i at de nå har oppnådd sitt hovedmål. Nemlig i å forhindre det de kaller et folkemord i Donbas-regionen, sier Holtsmark til TV 2 fredag.

Saken oppdateres!