Ruud lekte seg videre

Casper Ruud hadde få problemer med å slå Alexander Bublik i tredje runde i Miami Open. Nordmannen vant i to strake sett 6-3 og 6-2.

– Det blir alltid noen interessante ballvekslinger mot Bublik. I dag fløt alt litt min vei. Jeg returnerte bra selv og servet bra, sier Ruud til Eurosport Norge.

Dermed revansjerte han Davis Cup-tapet for Bublik. Kasakhstaneren sørget for å sende Ruud og Norge ut da de møttes i Oslo for tre uker siden.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var deilig å få en revansj etter et litt bittert tap i Davis Cup.

23-åringen brukte mindre enn én time på å beseire den 33. rankede spilleren.

Dermed er Ruud fortsatt med i kampen om å vinne ATP 1000-turneringen. I fjerde runde venter britiske Cameron Norrie, som er ranket som nummer 12. Den kampen spilles tirsdag.

– Det blir en tøff og annerledes match. Han er venstrehendt og spiller mer ball, sier Ruud.