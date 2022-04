Lyn-topp tordner: – Det er forferdelig og tragisk

– Målet er å få spilt kamper på Kringsjå før sommeren, men det kan godt være vi må vente hele sesongen også. Det vet vi ikke. Vi må bare være forberedt på å spille hvor som helst i Oslo by. Det er slik situasjonen er nå, sier Line Fiskerstrand Blekeli, styreleder i Lyn.

Lyns hjemmebane på Kringsjå er stengt for spill for i Toppserien grunnet ujevnheter på banen. Den er nå underkjent for både trening og kamp, både for topp- og breddefotball.

– Banen er farlig. Det kan beskrives som masser av «grøt» som ligger under dekket.

Forrige ukes byderby mot Vålerenga foregikk på Grorud, og styrelederen tar allerede høyde for at det samme skjer i Lyns to neste hjemmekamper.

Taper store summer

Blekeli mener klubben nå har rundt 70 og 80 000 kroner i ekstra utgifter hver måned.

– Det å måtte dra et helt annet sted i Oslo for å spille hjemmekamper er forferdelig. Både fordi vi mister hjemmebane-effekten, i tillegg til at publikum uteblir. Det er tragisk, for å si det helt ærlig, sier styreleder Blekeli.

LYN-KEEPER: Kirvil Odden Sundsfjord Foto: Annika Byrde / NTB

Fortsatt vet Toppserie-laget lite om når de kan returnere til hjemmebanen på Kringsjå. Det synes keeper og kaptein Kirvil Odden Sundsfjord er svært leit.

– Det er utrolig kjipt at det ikke har blitt gjort noe med før. Det er flere instanser som vet at dette har vært for dårlig – for lenge. Det var dårlig i fjor og var dårlig året før det. Det er frustrerende, og jeg håper vi får en arena vi kan kalle hjemme snart – og faktisk benytte oss av.

Problemene på Kringsjå-banen har vart i flere år.

I 2016 ble den rehabilitert, men kort tid etter ble det klart at dreneringen i forbindelse med rehabiliteringen ikke var bra nok.

Rehabiliteringsperioden dro ut over i 2020. Det påførte klubben store økonomiske kostnader som klubben selv måtte dekke i perioden banen var stengt, ifølge Blekeli.

I 2019 ble banen rehabilitert på nytt, men heller ikke denne gang ble de kvitt problemene.

Banene skal egentlig holde i ti år før de trenger rehabilitering. Det er først i 2026.

Føler seg ikke hørt - møte torsdag

Nå er styreleder Blekeli mildt sagt frustrert. Hun føler seg ikke hørt av bymiljøetaten i Oslo.

– Jeg er veldig frustrert. Vi har etter gjentatte henvendelser forsøkt på dialog. Men det kommer ingen konkrete svar. Vi står nå atter en gang i en situasjon hvor vi blir påført store kostnader da banen ikke er tilgjengelig for kamper. Det vil koste oss nærmere 100 000 kr i løpet av de første ukene av serien å leie baner andre steder i Oslo.

– En ting er Toppserielaget, men dette er også en viktig arena for våre barn og unge. Dette går også ut over våre 140 lag som står uten bane. Og i tillegg skal nå bane nummer to rehabiliteres. Vårt eneste mål er å ha en arena for våre lag slik at de kan få spille fotball, og ikke minst være en viktig samfunnsaktør i vårt lokalsamfunn hvor vi bygger kultur. Det burde vært en selvfølge for en av landets største klubber, sier hun.

Et møte mellom klubben og bymiljøetaten er planlagt torsdag.

FRUSTRERT: Styreleder i Lyn, Line Fiskerstrand Blekeli under byderbyet mot Vålerenga på Grorud forrige helg. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Det er en situasjon vi ikke ser helt hvordan vi skal komme oss ut av. Vi opplever at ting drar ut - at vi prøver å sette ting på agendaen, men likevel så skjer det ingenting. De sier «kanskje» og at noe skal skje snart, men vi får ikke et ordentlig svar. Hva skal til for at vi blir tatt på alvor?

Jeanette Femoen, avdelingssjef i idrettsavdelingen i Oslos bymiljøetat forklarer at «de er lei seg for at Lyn opplever situasjonen på denne måten».

– Kommunen stiller tre kunstgressbaner til disposisjon for idretten på Kringsjå, og vi ønsker selvfølgelig at de skal være i så god stand som mulig. Vi har planlagt et møte med Lyn om situasjonen, sier Femoen.

– Bymiljøetaten har ansvaret for 100 kunstgressbaner i Oslo. Banene rehabiliteres som hovedregel etter at de har vært i bruk i ti år, ettersom de da er berettiget til å motta nye spillemidler. Den aktuelle banen på Kringsjå ble sist rehabilitert i 2016. Etter en reklamasjonssak ble det utført utbedringer på banen i 2019. Vi er kjent med utfordringene som har oppstått med banen, men vet ikke per nå om de kan tilskrives mangler etter forrige rehabilitering, eller om det kan være andre årsaker.