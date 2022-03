Tror dette kan bli Haalands nye våpen: – Vi så det til og med på van Dijk

Se Haalands lekre scoring mot Slovakia øverst!

– Jeg er usikker på hvordan man skal spille forsvar mot Erling Braut Haaland.

Det sier Brede Hangeland, som er spilleransvarlig for det norske landslaget. Den tidligere landslagskapteinen og forsvarskjempen lar seg stadig imponere av superspissen fra Jæren.

Haalands status som en angriper i verdenstoppen er noe 21-åringen ytterligere kan bruke som en fordel, mener Hangeland. Han synes det er tydelig på forsvarerne superspissen møter:

– Det er klart det er en respekt der. Det så vi kanskje til og med på van Dijk, kanskje verdens beste midtstopper. Det har Erling fortjent, mener Hangeland, og tilføyer at spissen kan lære seg å bruke det til sin fordel:

– Det er en del av fotballspillet, at hvis du er god nok, går ryktet foran kampen og en kan kanskje skaffe seg en mental fordel på det. Jeg tror Erling er i ferd med å lære seg at han kan bruke det som et lite våpen i kampen.

Hangeland om Haalands fremtid

Mye tyder på at Haaland forlater Borussia Dortmund i sommer. Real Madrid og Manchester City er de største favorittene til å sikre seg den norske spissen.

Hangeland er klar på at klubbfremtiden til Haaland ikke er et tema på landslagssamlingen.

– Vi bruker på denne samlingen null minutter på det. Vi bruker tiden vår på de to kampene. Jeg har ikke noen personlig preferanse om hvor han havner, sier han, og legger til:

– Jeg ønsker at Erling, og alle andre landslagsspillere, alt det beste i klubbkarrierene sine. Vårt primære håp er at de er tilgjengelige og i toppform når de kommer på landslaget.

Satser på Haaland-start mot Armenia

Haaland, som nå har 13 landslagsmål, skal jakte nye scoringer mot Armenia på tirsdag, skal man tro Hangeland:

– Det jeg fikk lov å si av Ståle (Solbakken), var at hvis Erling (Braut Haaland) føler seg fin, så starter han. Vi vil at folk skal komme på kamp, sier Hangeland, som Solbakkens reserve på søndagens pressekonferanse.

– Han skal starte om han føler seg bra, og det gjør han per nå. Han så frisk ut på bordtennisen og i gymmen i dag, legger han til.

Se Norge-Armenia tirsdag kl. 18.50 på TV 2 eller Play!