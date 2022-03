Normann bekymret for fremtiden: – Jeg aner ikke hva som skjer

Fremtiden er fullstendig i det blå for Norges midtbaneanker.

Han er utleid til Norwich, som automatisk kjøper ham permanent dersom de holder seg i Premier League. Problemet er bare at klubben ligger på sisteplass med åtte poeng opp til trygg plass og to kamper mer spilt enn 17. plass Everton.

Klubben som eier Normann, er russiske Rostov. Foreløpig er alle kontrakter med utenlandske spillere midlertidig opphevet frem til 30. juni, men hva som skjer etter det, er det foreløpig ingen som vet.

Normanns kontrakt med Rostov varer til 30. juni 2024, men svolværingen har ingen intensjoner om å reise tilbake til landet som har gått til krig mot nabolandet Ukraina.

– Jeg aner ikke hva som skjer. Jeg vil så klart ikke tilbake til Russland. Jeg får bare gjøre det jeg skal frem til sommeren, så får vi se, sier Normann til TV 2.

LANDSLAGSPROFIL: TV 2 møtte Mathias Normann på Åråsen i forbindelse med en landslagstrening. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Tenker kanskje litt for mye

Han innrømmer at situasjonen bekymrer ham.

– Jeg tenker kanskje litt for mye på hva som kommer til å skje i sommer, om vi klarer å snu det med Norwich og holde oss, som hadde vært det beste. Og hva som skjer med kontrakten min borte i Russland hvis Norwich rykker ned. Jeg vet egentlig like lite som du gjør, sier Normann.

– Er det vanskelig?

– Eh … Ja. Ja, det synes jeg.

Norwich har en valgfri opsjon på å kjøpe Normann permanent for 14 millioner euro (130 millioner kroner) til sommeren selv om de skulle rykke ned.

– Er det aktuelt å spille i Championship?

– Det er ikke noe jeg har lyst til, nei.

– Du ønsker å fortsette i Premier League?

– Ja, sier Normann og tilføyer:

– Jeg er åpen for det meste, selvfølgelig, men det jeg håper på, er å holde seg med Norwich selv om vi har en tøff periode nå. Fotballen snur veldig fort, det er ikke sånn at vi har mistet troen, vi trener, gjør de tingene vi skal og går inn i hver kamp for å vinne. Vi får bare se hva som skjer.

TV 2 er kjent med at det er interesse for Normann fra England, Spania og Italia, men foreløpig ikke på et svært konkret nivå. Interessen vil også være avhengig av hvorvidt Normann fristilles fra Rostov-kontrakten for godt eller om det må betales en overgangssum for å hente ham.

– Hvordan preger det deg at du ikke aner hva som skjer til høsten?

– Man er litt vant til det også. Jeg vil ikke si at det påvirker meg i hverdagen at jeg ikke vet hva som skjer, men man prøver selvfølgelig å koble av hjemme og ikke tenke så mye på det. Hvis man setter seg ned og begynner å tenke «hva skjer, hva skjer?», så kan det være litt ekkelt.

TØFFE TAK: Mathias Normann briljerte mot Brentford i november og hisset på seg motspillere. Foto: CHRIS RADBURN

– Drit elendig

På høsten storspilte Normann selv om Norwich slet i bunnstriden. Da kunne TV 2 blant annet rapportere at Leicester hadde lagt ut følere for spilleren.

Så var han ute med skade i flere måneder. Etter comebacket har prestasjonsnivået hans vært svakere, spesielt i de siste kampene før landslagssamlingen, noe Normann er den første til å innrømme.

– De to siste kampene har jeg vært drit elendig, sier Normann.

– Har du snakket med Rostov, Norwich eller agenten din for å få avklaringer om hva som kan skje til sommeren?

– Nei. Det har jeg ikke. Jeg har mer fokus på meg selv og å komme tilbake, og så skal jeg kreve av de rundt meg når jeg har gjort mitt.

– Hva legger du i at du har vært «drit elendig»?

– Jeg har ikke vært den normale Mathias. Jeg har spilt litt under pari. Det er ikke noen unnskyldning, men forklaringen kan være den tunge perioden vi har hatt, og spillet har ikke sittet helt, rullering på laget og litt sånn forskjellig. Men jeg vet hvem jeg er, hva jeg er god for, og det er bare ikke godt nok, sier Normann.