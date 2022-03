Russisk idrettstopp fikk beskjed om at han var uønsket – fikk likevel holde tale

Alexander Ratner fra Det europeiske skytterforbundet (ESC) fikk tale etter avslutningsseremonien under EM på Hamar.

I forkant av mesterskapet på Hamar kunngjorde Norges Skytterforbund at den russiske ESC-presidenten ikke var velkommen under arrangementet. Han dukket opp likevel, og på mesterskapets siste dag fikk han også taletid.

– Norges Skytterforbund har sagt at du er uønsket. Hvorfor er du her likevel?

– Jeg er president i ESC, sier Ratner til TV 2, før han utyper:

– Først og fremst fordi hele Russland er mot krigen. Som jeg sa under avslutningsseremonien. Det er ingen grunn til at jeg ikke skulle komme til EM.

– Betyr det ingenting at det norske forbundet sier at du ikke er velkommen?

– Det må du spørre skytterforbundet om.

– Vi alle og jeg personlig er imot det som skjer i Ukraina nå. Lederskapet i ESC har gitt sin fulle støtte til ukrainerne som er med på mesterskapet her.

Håvard Larsen, som er president i Norges Skytterforbund, forklarer russerens taletid slik:

– Hensikten har vært å bevege den russiske ledelsen i vårt internasjonale forbund og vårt europeiske forbund til å ta avstand fra det som skjer i Ukraina.

– ESC-presidenten kom med en uttalelse som han ønsket å fremføre her inne etter at vi var ferdig med det formelle i mesterskapet, men etter selve avslutningsseremonien. Han kom da inn og leste den meldingen. Han takket oss for mesterskapet og leste meldingen, før han forlot lokalet.

Russeren ville helst tale mens TV-sendingen pågikk, men det skjedde ikke.

– Da svarte jeg det som står i pressemeldingen. Siden han ikke gjorde noen aktive grep for å ta stilling til den situasjonen i Øst-Europa, ville han ikke bli akkreditert. Men at vi ikke kunne nekte ham å komme hit som tilskuer. Det har han også vært de siste dagene under mesterskapet.

– Hvorfor skal han få lov til å tale her når han er her som privatperson?

– Den eneste grunnen til det er at han kom med en uttalelse om at han tok avstand fra krigen i Ukraina.

– Er han da en privatperson på dette arrangementet?

– Ja, det er han. Men i den settingen var han ESC-president.

– Er ikke det en rolleblanding?

– Han har under mesterskapet vært en privatperson og tilskuer. Han har sittet på tribunen og ikke tatt del i mesterskapet.

– Men i de minuttene han holdt talen?

– Da var han ESC-president i de to minuttene.

– Helt håpløst

Sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg, er ikke imponert over det norske skytterforbundets håndtering av situasjonen:

– Det blir helt håpløst å påstå at Ratner var privatperson hele arrangementet og kun var president de to minuttene han sto på talerstolen. Den type rollebehandling går ikke.

Mina Finstad Berg er TV 2s sportskommentator. Foto: Erik Edland / TV 2

– Et så tungt verv er ikke en hatt du kan ta av og på som det passer deg. Når han får lov til å være ESC-president fra talerstolen på tampen, undergraver det selvsagt påstanden om at han kun har vært det som privatperson resten av mesterskapet. Det etterlatte inntrykket nå er at han har vært der som ESC-president hele veien.

– Var det riktig å gi ESC-presidenten taletid?

– Nei, ikke under de forutsetningene som er nå. Når man i forkant har vært klar på at ESC-presidenten ikke vil få akkreditering burde han heller ikke fått taletid, mener Finstad Berg og legger til:

– Så skal det sies at idretten på sikt må finne en måte å inkludere russiske utøvere og ledere som aktivt tar avstand fra Putin og hans krigsforbrytelser, men det må skje på en gjennomtenkt måte som hele idretten står bak. Ikke som spontane stunt her og der.