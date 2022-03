– Bilen ble pepret med kuler

Odesa, Ukraina (TV 2): Kateryna (32) flyttet til Mariupol for å starte et nytt firma og nytt liv. Men ikke lenge etter hun hadde pakket ut av flytteeskene, brøt krigen ut. Den tidligere journalisten ble fanget i en beleiret by, der bombeangrepene var konstante og kampene raste.

Kateryna Yerka smiler, men ser sliten ut når vi møter henne i Odesa. Hun er forkjølet og synlig preget etter ukene hun tilbragte i bomberegnet i Mariupol.

Hun foreslår at vi går en tur til parken like ved der hun nå bor – som flyktning i sitt eget land. Hun vil veldig gjerne fortelle oss om hverdagen i den krigsherjede byen.

BRUKTE MOBILEN: Kateryna viser TV 2s reporter bilder og videoer fra krigshverdagen inne i Mariupol. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Uansett hvor du går, så ser du ødelagte vinduer og dører. Alle veiene er dekket av knuste deler fra bygninger som har blitt bombet. Det vil ta flere ti-år å bygge byen opp igjen.

Sammenliger byen med Hiroshima

Kateryna flyttet til byen rett før nyttår. Hun fant en leilighet like i nærheten av teateret. Den tidligere journalisten startet et nytt firma, og skulle begynne sitt nye liv i Mariupol.

KNUST: Dette bildet tok Kateryna av nabolaget sitt den 10. mars. Da hadde det regnet bomber og raketter over den ukrainske svartehavsbyen i to uker. Foto: Kateryna Yerska

Men angrepet fra Russland og krigen som fulgte knuste drømmene hennes. På bare noen uker ble byen fullstendig ødelagt.

FØR KRIGEN: Her har Kateryna akkurat flyttet inn i leiligheten sin i havnebyen Mariupol, klar for å starte et nytt liv og ny karriere. Foto: Kateryna Yerska

– Du kan sammenligne Mariupol med Aleppo i Syria eller Hiroshima i Japan. Det er en by som har blitt lagt i grus. Men det som er det mest skremmende er at det har blitt gjort av mennesker som alltid har omtalt oss som sine naboer, venner og brødre.

MARS 2022: Mariupol er bombet i stykker. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters Les mer Innbyggere i Mariupol søker dekning i et bomberom. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB Les mer En jente leker foran et leilighetsbygg som har brent etter å ha blitt truffet av angrep fra russiske styrker. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / Les mer Dronebilder viser de enorme ødeleggelsene. Foto: Azov-brigaden / Reuters / NTB Les mer Dette angrepet skjedde i Kateryna sitt nabolag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB Les mer

Valgte å bli i krigssonen

Mens mange bestemte seg for å flykte fra byen, valgte Kateryna å bli da Mariupol ble beleiret av russiske styrker. Hun sluttet seg til en gruppe frivillige, og forsøkte å hjelpe de som trengte det mest.

– Vi bestemte oss for å bli værende helt frem til kampene ville nå gatene rett utenfor, forteller hun.

Og da reportere og fotografer også forsvant, begynte hun selv å levere rapporter fra den krigsherjede byen til flere medier.

FRIVILLIG: En selfie på et samlingssted for de frivillige i byen. Foto: Kateryna Yerska

– Nesten alle journalistene forsvant da kampene bare ble verre og verre. Jeg jobbet som journalist i Odesa tidligere, så jeg ble kontaktet av flere medier som fikk vite at jeg var i Mariupol.

Men det varte ikke lenge. Da strømmen forsvant gikk mobilnettet også ned. Byen gikk bokstavlig talt i svart. Til og med flyalarmen sluttet å virke. Men Kateryna fortsatte å filme.

Døde kropper i gatene

– Hei! Jeg er i Mariupol.

Hun viser oss en video der hun går rundt i gatene og forteller om hva som skjer. Det knaser under skoene hennes av knust glass.

I bakgrunnen kan man høre flere bombenedslag og fly som passerer over henne. Men Kateryna er rolig. Hun forteller med klar og tydelig stemme:

– Mariupol har vært uten vann og elektrisitet i en uke. For noen dager siden ble gassen og mobildekning skrudd av. Det er ingen mulighet å komme seg inn eller ut av byen. Veiene ut fra byen er minelagt. Men Mariupol er vår og fremdeles ukrainsk.

På et av videoklippene ser vi et gigantisk bombekrater midt i gaten og flere ødelagte hus.

Et sted stopper hun opp like ved en søppeldunk og forklarer:

– Mer og mer søppel samler seg opp, men det er ikke det verste. Det mest skremmende er alle likene som bare ligger strødd rundt omkring i gatene i byen.

Forsøkte å redde ung gutt

Hun har sett mer ødeleggelse og død enn noen kan forestille seg. Og noen inntrykk er vanskelig å glemme.

– Vi fikk en melding om at mennesker som laget mat foran husene sine hadde blitt skutt på. Da vi kom frem så jeg et barn som lå midt i veien. Det var en gutt på 10-12 år. Jeg løp bort til ham for å sjekke pulsen, og da jeg kom nærmere så jeg at han hadde kraftige splintskader i ryggen.



– Moren kom løpende ut av en bygning, men også hun var skadet. Hun var i sjokk. Vi måtte tvinge henne inn i en bil for å få henne til sykehuset. Gutten hadde så store skader at det ikke var mulig å redde ham.

Kateryna tror dødstallene i Mariupol er langt høyere enn det som til nå er kjent.

– Det ligger så mange mennesker under de ødelagte bygningene. Ingen har kunnet hente dem ut.

KRIGSHELVETE: En død person ligger tildekket rett ved bilveien. Det finnes ingen som kan hente kroppene. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Leiligheten bomet og bilen beskutt

Dag for dag rykket de russiske bakkestyrkene nærmere området Kateryna oppholdt seg i. Og snart raste kampene i gatene like ved. Sammen med andre frivillige fant hun ut at de måtte komme seg bort.

Kateryna løp hjem til leiligheten sin for å hente det mest nødvendige.

Nabolaget var bombet.

– Jeg gikk inn i det første rommet og så at alt så fint ut. Til og med vinduet var intakt. Men da jeg åpnet døren til det andre rommet, kunne jeg se ned på gaten. Hele veggen var sprengt bort.

HJELPER TIL: Kateryna valgte å hjelpe innbyggerne i Mariupol så lenge det var mulig. Foto: Kateryna Yerska

Så begynte de på den farefulle ferden ut av byen.

- Jeg og sjåføren min fulgte den grønne ruten som var etablert. Vi tok med oss en familie. Mor, bestemor, to barn, en skilpadde som het "Mathilda" og to katter som het "Mysia" og "Bysia".

BESKUTT: Kateryna peker på ett av kulehullene i bilen etter at de ble angrepet ved et pro-russisk sjekkpunkt. Foto: Kateryna Yerska

På veien ut av Mariupol kjørte de gjennom flere russiske kontrollposter. Plutselig gikk det veldig galt.

– På en kontrollpost ved byen Tomak ble bilen vår pepret med kuler. En av kulene kom rett forbi hodet mitt og traff sjåføren. Han ble skadet i øyet av splinter. Men den 12 år gamle jenten i baksetet hadde blitt truffet i hodet. Hun ramlet ut døren.

Kateryna kom seg ut av bilen og strakte hendene over hodet. Hun ropte til soldatene at de ikke måtte skyte.

Den unge jenten fikk de fraktet til et sykehus, men hun var alvorlig skadet, og ligger nå i koma.

Har ikke grått én tåre

Kateryna prater rolig under hele intervjuet. Det virker ikke som hun blir særlig berørt når flyalarmen i Odesa plutselig går midt i intervjuet. Det uler fra kraftige sireneanlegg ved havnen.

– Jeg tror det er trygt. Kan du se noen fly? Nei. I Mariupol gikk vi i dekning først da vi hørte flyene og bombene.

Ingen hadde blitt overrasket om hun brøt sammen, om hun hadde problemer med å snakke, eller lot følelsene ta over. Men det skjer ikke. Kateryna er rolig. Hun virker sliten, men likevel trygg. Det er som hun har fått på seg en usynlig rustning.

– Helt siden krigen startet har jeg sagt at jeg ikke er en person som gråter. Spesielt ikke av frykt.

Jeg kommer bare til å gråte når vi vinner. Når Ukraina vinner.

Og det blir gledestårer.