Ville hjem til Norge

Det er grytidlig fredag morgen på den militære flyplassen i Brussel. Like før klokken 06.00 kommer Jens Stoltenberg, Natos nest lengstsittende generalsekretær gjennnom tidene, inn i flyet som skal ta ham til Bardufoss og Nato-øvelsen Cold Response.

REISE: Jens Stoltenberg på vei inn privatflyet. Dagen starter tidlig. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 GOD MORGEN: Jens Stoltenberg var klar til avreise fra Brussel før klokka 06:00 for å besøke soldater i Nord-Norge. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er en glede å se dere, sier han før han setter seg ned og alvoret igjen synker inn.

Dagen før ledet han et ekstraordinært toppmøte med alle alliansens ledere i Brussel.

NATO-SJEF: Jens Stoltenberg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Der åpnet USAs president Joe Biden møtet med et langt innlegg om den svært alvorlige sikkerhetssituasjonen og hvor viktig Stoltenbergs lederskap er for Nato og mente han burde fortsette.

Biden rakk knapt å fullføre resonnementet hvor han ba medlemslandene slutte seg til å gi generalsekretæren hans tredje forlengelse, til 1. oktober 2023.

Responsen fra salen var øredøvende applaus.

J & J: Jens Stoltenberg og Joe Biden. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Tydelig nei

Veien til frem til et endelig ja fra Stoltenberg hadde derimot vært lang.

Både i fjor høst og i vinter, selv etter han var utnevnt til sentralbanksjef, fikk han flere henvendelser om å fortsette i Nato. Han sa nei.

Åtte år var lenge, og han så frem til et annet liv i Norge.

– Min plan var å reise hjem til Norge til høsten. Jeg var allerede forlenget to ganger, og var sikker på at nå var det riktig å gi seg. I tillegg hadde jeg fått jobben i Norges bank, sier han selv.

TV 2 snakket med Natos generalsekretær på vei hjem fra Nord-Norge.

NORGESTUR: Jens Stoltenberg blir i Brussel, men fredag kom han på et kort Norges besøk.

Etter at Russland invaderte Ukraina den 24. februar har kontakten mellom Stoltenberg og stats- og regjeringssjefene i alliansen vært enda hyppigere enn normalt. Presset for å få ham til å fortsette har økt i takt med krigens alvor.

Knapt en uke i forkant av torsdagens toppmøte, kunngjorde president Biden at han skulle besøke Europa for å møte USAs allierte. Et toppmøte ble innkalt på kort varsel.

Toppmøte

En av dem var Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Allerede da han forlot Gardermoen onsdag kveld, visste han at alle Nato-lederne var samlet om å ville forlenge Stoltenbergs mandat ytterligere. Toppmøtets applaus var bare en bekreftelse på det de allerede visste.

PÅ VEI TIL BRUSSEL: Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Da jeg ble spurt enda en gang av regjeringssjefer om å bli i jobben, bestemte jeg meg for at det var viktigere å bli i Nato, sier Stoltenberg.

Det innebar også å si fra seg å bli sjef for Norges bank.

TOPPMØTE: Jens Stoltenberg ledet toppmøtet i Brussel torsdag. Her fotografert sammen med Joe Biden, Emmanuel Macron og Boris Johnson. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det var to beslutninger som ble tatt samtidig. Jeg visste at dersom jeg bestemte meg for å bli lenger i Nato, trenger alliansen en generalsekretær som har all sin kraft og oppmerksomhet rettet mot den viktige jobben som ligger foran oss. Det er krig i Europa. Da kan ikke Nato over tid ha en generalsekretær som er på vei til et annet sted, sier han selv.

ALL TID PÅ NATO: Jens Stoltenberg besøkte Norske og internasjonale styrker på Bardufoss fredag formiddag.

Alt forandret med krigen i Ukraina

Da han ga sin endelige bekreftelse til lederne som hadde kontaktet ham i forkant av toppmøtet om at han ville akseptere en forlengelse, ga han også Finansdepartementet beskjed om at han sa fra seg jobben som sentralbanksjef.

– Var det et vanskelig valg?

– Alt forandret seg med invasjonen av Ukraina. Før det skjedde var jeg fast bestemt på å reise hjem, men etter invasjonen kom det nye henvendelser om å fortsette, og da var det egentlig ikke noe annet valg enn å si ja.

– Jeg opplever det selv som veldig meningsfullt, og som et åpenbart valg.

Stoltenberg føler en stor forpliktelse ovenfor medlemslandene som har bedt ham fortsette i jobben.

– Hvis Natos ledere mener og tror at jeg kan gjøre en forskjell for noe så alvorlig som fred i Europa, og trygghet for våre land, så er det ingenting som er viktigere enn det.

– Hva frykter du mest nå fire uker inn i denne krigen?

– Det mest alvorlige som kan skje, er at denne krigen kommer ut av kontroll og eskalerer til en full krig i Europa mellom Nato og Russland. Derfor har vi økt vårt nærvær øst i alliansen, for å sende en klar beskjed til Russland.

Stoltenberg er klar på at Nato ikke ønsker å provosere.

– Vi skal avverge og hindre konflikt. Hvis Russland har planer å prøve på noe som er i nærheten av det de har gjort i Ukraina vil ikke det være mulig mot Nato, fordi vi står samlet.