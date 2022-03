Biniam (21) ble tidenes første afrikanske vinner av klassiker: – Gjennombrudd for sykkelsporten

Biniam Girmay ble historisk da han syklet først over mål i Gent-Wevelgem søndag.

Aldri før har en afrikaner vunnet ev brosteinsklassiker.

– Jeg vet ikke. Det er helt utrolig. Jeg kan ikke tro det. Vi endre planene fredag kveld. Jeg kom for et godt resultat... Det er helt utrolig, sier vinneren i intervjuet med arrangøren, vist på Eurosport Norge.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener dette er et gjennombrudd i internasjonal og afrikansk sykkelsport.

– Det er utrolig gøy, synes jeg. Man heier alltid på en outsider, og når han er afrikaner i tillegg... Han kommer fra et land som aldri har vunnet noe stort i sykkel. Det er et internasjonalt gjennombrudd for sykkelsporten. Det har vært enkeltryttere som har vist talent og kjørt i Tour de France, men å vinne noe så erkeeuropeisk som en brosteinsklassiker om Gent-Wevelgem er utrolig bra for sporten. Det bidrar til at interessen blir sterkere i nye verdenshjørner.

PALLEN: Biniam Girmay sammen med Christophe Laporte (Jumbo Visma) og Dries Van Gestel (Alpecin Fenix) Foto: Olivier Matthys

Kaggestad peker på at sykkel historiske har vært en hvit sport, om ikke en europeisk en.

– Det har vært noen eksempler på kometer som kliner til tidlig, men jeg kan ikke sammenligne det med noe, i og med at det er en afrikaner som klinker til og vinner noe så klassisk som Gent-Wevelgem. Det har aldri skjedd før, så det er historisk.

Skulle egentlig ikke sykle rittet

Girmay skulle egentlig ikke sykle klassikeren. Han ble tatt ut på Intermarché-laget til rittet etter en god prestasjon i E3 Harelbeke forrige uke.

– Det gjør det bare enda mer oppsiktsvekkende og inspirerende. Han har aldri syklet rittet før, og så vinner det! Det er veldig moro moro. Normalt er dette et sykkelløp der det er en fordel å kjørt før. Han er utrolig sterk mentalt, roser Kaggestad.

Girmay var en del av en gruppe på fire inn mot mål. Der var afrikaneren sterkest i spurten og syklet inn til den historiske triumfen.

– Jeg trodde ikke det skulle gå i spurten. Det virket som han gikk altfor tidlig. Han minnet om Alberto Contador underveis, så lett i steget. Han er på høyde med de aller beste spurterne når han leverer så sterkt som det der etter 250 kilometer i en brosteinsklassiker. Han kan slå hvem som helst i en spurt, konstaterer TV 2s sykkelekspert.

Girmay er lagkamerat med Alexander Kristoff i Intermarché. Nordmannen syklet inn sammen med hovedfeltet og var aldri i seierskampen søndag.

– Kristoff var ikke så verst i dag. For hans del er nok fordel at Girmay ikke sykler Flandern rundt sier Kaggestad, med tanke på Kristoffs sjanser neste helg.

Kristoff vant Gent-Wevelgem for tre år siden. Thor Hushovd vant den belgiske klassikeren i 2006, mens Edvald Boasson Hagen vant i 2009.