Brann ydmyket byrivalen fullstendig

Brann - Arna-Bjørnar 7-0

Saken oppdateres!

Det første byderbyet mellom Brann og Arna-Bjørnar endte med en knusende seier til de regjerende Toppserie-mesterne. De 920 fremmøtte tilskuerne fikk servert et voldsomt scoringsshow.

Rødtrøyene startet i hundre i sin første seriekamp foran egne fans. Lisa Naalsund fant Elisabeth Terland med en genial pasning, og angriperen tok et perfekt touch før hun dunket ballen i mål via stolpen til 1-0.

Kun fem minutter senere ble AB-forsvaret testet igjen. Kaptein Tuva Hansen kom seg fri langs venstresiden og slo inn i boksen. Der kom Svava Rós Gudmundsdottir og fra kort hold scoret islendingen sitt første Brann-mål.

AB prøvde febrilsk å kjempe seg inn i kampen, men forskjellen på lagene var stor. Keeper Ida Norstrøm viste seg frem med flere gode redninger, men like før pause måtte hun plukke nok en ball ut av nettet. Et lekkert Brann-angrep endte hos Gudmundsdottir stanget inn 3-0 etter et presist innlegg fra Cecilie Redisch Kvamme.

MÅLFARLIG ISLENDING: Svava Ros Gudmundsdottir scoret sine første Brann-mål på Stemmemyren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ti minutter etter hvilen smalt det igjen. En retur endte opp i beina til Lisa Naalsund som smalt til på direkten fra 16 meter og limte ballen i mål til 4-0.

Kun minutter senere scoret Marit Bratberg Lund et kunstmål. Poengspilleren stormet frem langs venstresiden før hun på lekent vis skrudde ballen pent inn i det lengste hjørnet.

Og mer skulle det bli. Terland serverte til en totalt umarkert Ingrid Ryland på bakerste stolpe. Innbytteren, som hadde kommet på banen like før scoringen, banket ballen opp i nettaket til 6-0.

På tampen slet AB stort med å komme seg over midtstreken. En kvikk Ryland skrudde på turboen etter å ha fanget opp et utspill. Hun satt opp den andre innbytteren Rakel Engesvik som nærmest kopierte Rylands avslutningsteknikk da også hun klinket ballen opp i nettaket bak Norstrøm. Dermed sto det 7-0 på Stemmemyren.

Det ble kunne blitt mer i sluttminuttene, men det endte 7-0. Resultatet gjør at Brann har fått en perfekt start med full pott etter to kamper og råsterke 12-2 i målforskjell. Arna-Bjørnar er den rake motsetningen med null poeng og 1-9 i målforskjell.

Brann-trener Alexander Straus er glad for at laget hans klarte å glede hjemmefansen i den historiske kampen.

– Det er fantastisk morsomt. Jeg håper og tror at de hadde det moro her i dag. Det var en fin måte jentene viste seg frem på, sier Straus til BA.

Alexander Straus takker fansen sammen med Hanne Larsen og Mille Aune. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

RBK vant igjen - nytt tap for Riise

Rosenborg smadret Avaldsnes 6-0 i serieåpningen forrige helg, men borte mot Stabæk måtte de slite for tre poeng. Midtstopper Ina Vårhus ordnet trøndersk ledelse etter ti minutter, men Siri Nordeide Grønli utlignet i det 26. minutt.

RBK styrte kampen, men først etter en time tok de igjen føringen på et straffespark fra Sara Kanutte Fornes. Ti minutter la hun på 3-1. Scoring fra Zara Jönsson skapte spenning med 20 minutter igjen, men RBK-kvinnene holdt unna.

John Arne Riises Avaldsnes hevet seg fra stortapet mot Rosenborg forrige runde. Hjemme mot LSK ble det 0-2 tap.

Avaldsnes-trener trener John Arne Riise i Toppseriekampen i fotball mellom Avaldsnes og LSK Kvinner på Avaldsnes idrettssenter. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Kolbotn tok imot Røa og gikk seirende ut etter en tidlig scoring fra Tonje Pedersen. Tuva Espås brant et straffespark for gjestene midt i førsteomgang.



