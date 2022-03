Brudd i forhandlingene – tvungen mekling mandag

Fredag startet partene i frontfagene frivillig mekling hos Riksmekleren.

Søndag ble det klart at det er brudd i den frivillige meklingen i industrien, og forhandlingene går nå til tvungen mekling.

Det melder Fellesforbundet.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling mandag klokka 11.

Meklingsfristen er 31. mars.

27600 kan bli tatt ut i streik

Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt.

Varselet innebærer at 27600 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik, dersom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke kommer til enighet innen fristen.

Varselet om plassfratredelse omfatter i overkant av 950 bedrifter. I overkant av 760 av disse er organisert i Norsk Industri, mens de øvrige er bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med.

Tvungen mekling også for Parat

Meklingen mellom Parat og Norsk Industri ble også brutt søndag.

– Parat går nå inn i tvungen mekling fram til midnatt torsdag 31. mars. Vårt mål er å bli enige med Norsk Industri om en ny tariffavtale, men blir det ikke oppnådd enighet, er vi i streik fra fredag 1. april, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen i en pressemelding.

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at de er i streik fra 1. april, dersom det ikke oppnådd enighet. Foto: Jil Yngland/ NTB

Usikkerhet

Lønnsforhandlingene i det som omtales som frontfaget, det vil si industrien, startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

– Det meste er vanskelig, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum da forhandlingene ble brutt 15. mars. Han viste til at det er usikre tider.

Det gjorde også riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

– De to foregående oppgjørene har også vært krevende. Det har vært en krevende tid med stor usikkerhet. Mange næringer har vært hardt rammet av pandemien, mange har vært permittert. Det svinger veldig og er store forskjeller i samfunnet, det gjør det vanskelig å finne gode løsninger, sa han før meklingen startet.

Prisvekst

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har medført prisøkninger og uforutsigbarhet for både arbeidstakere og bedrifter.

Teknisk beregningsutvalg (TBU), som består av partene i arbeidslivet og legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.