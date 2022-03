Endelig opptur for Hauger – tok karrierens første Formel 2-poeng

Etter marerittet på lørdagens sprint, ble det en skikkelig opptur for Dennis Hauger (19) i hovedløpet i Saudi-Arabia.

Søndagens hovedløp startet i rekkefølgen fra fredagens kvalifisering, og Dennis Hauger startet dermed i tiendeposisjon.

Nordmannen kjørte over mållinjen som nummer seks og tok med det karrierens, og mesterskapets, første Formel 2-poeng.

Det meste har gått på tverke for Hauger etter debuten på nivået under Formel 1 sist helg. Men i søndagens løp i Jeddah gikk endelig det meste Aurskog-guttens vei.

Felipe Drugovich, som startet i pole position, vant løpet.

Bestetid etter bestetid

Hauger fikk en god start på løpet og kjørte seg inn til en åttendeposisjon. På runde syv kom Hauger seg forbi Ralph Boschung og klatret dermed enda en posisjon.

Mens de fleste startet hovedløpet med dekk av typen soft, startet Hauger med medium. Da flere av førerne kjørte inn til pitstop for å skifte dekk i runde ti, kunne Hauger kjøre videre og ble dermed løpets leder.

Hauger kjørte svært godt, fortsatte å pushe og noterte seg nye personlige bestetider i runde etter runde.

Det taktiske grepet

Etter 20 av 27 gjennomførte runder holdt Hauger fremdeles på ledelsen, 12 sekunder foran Jack Doohan.

– Bare bruk opp dekkene, var beskjeden til Hauger fra Prema-teamet.

Den beskjeden fulgte Hauger og kjørte ikke inn til pitstop for dekkbytte før i runde 23 og skulle dermed kun kjøre med soft-dekk i fem runder.

På vei ut av pitline holdt Hauger på å treffe veggen og tapte noe tid. Men det gikk bra, og han lå nå på en foreløpig åttendeplass.

Med fire runder igjen hadde Hauger kjørt seg opp i en sjetteposisjon, fire sekunder bak Marcus Armstrong på femteplass.

Hauger fortsatte å ta innpå Armstrong og var kun to og et halvt sekund bak i runde 26. Armstrong ble akkurat hakket for sterk, men Hauger fikk en skikkelig opptur med en sjetteplass i hovedløpet.

Saken oppdateres!