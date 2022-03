Sean Penn truer med å smelte Oscar-statuettene sine som en Ukraina-protest

Skuespilleren vet ikke om Zelenskyj hadde ønsket å tale under søndagens Oscar-utdeling, men i et intervju med nyhetskanalen CNN sier Penn at det er en skandale om han ikke er invitert.

Han mener den ukrainske presidenten burde vært invitert til å snakke via videolenke.

– Hvis Oscar-akademiet og prisvinnerne aktivt har valgt ikke å engasjere seg i et ukrainsk lederskap som tar kuler og bomber for vår skyld, sammen med de ukrainske barna de prøver å beskytte, så er den avgjørelsen den mest uanstendige i Hollywoods historie, sier skuespilleren.

Sean Penn var til stede på et pressemøte i Kyiv dagen invasjonen startet. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Penn oppfordrer til boikott av filmfesten, som holdes natt til mandag norsk tid, og isteden protestere mot krigen i Ukraina.

– Hvis det er slik at Zelenskyj ikke har mottatt en innbydelse, kommer jeg til å smelte mine statuetter, sier han til kanalen.

Penn var selv i Ukraina da krigen brøt ut 24. februar i år, for å filme til en dokumentar. Siden har han reist til Polen, hvor han er involvert i humanitært hjelpearbeid.

– Jeg var i Ukraina dagen før invasjonen, og jeg var sammen med president Zelenskyj dagen invasjonen startet. Jeg kunne se i ansiktet hans hva som skjedde i hjertet til alle ukrainere. Jeg ønsker inderlige at ingen trenger å se noe slikt igjen, uttalte en svært beveget Penn under en pressekonferanse i Polen fredag.

Skuespilleren har vunnet to Oscar-priser, først for beste mannlige hovedrolle for filmen «Mystic River» i 2004, og så for «Milk» i 2009.

(©NTB/TV 2)