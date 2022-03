Sørloth om Rosenborg: – Det er vondt å se på

Alexander Sørloth (26) er ikke imponert over det han har sett av gamleklubben Rosenborg i oppkjøringen til Eliteserien.

Norge møter Armenia til privatlandskamp på Ullevaal førstkommende tirsdag. Søndag møtte angriper Alexander Sørloth pressen.

Der fikk den tidligere Rosenborg-spissen spørsmål om gamleklubben. Trønderne har virkelig slitt i sesongoppkjøringen og gikk senest på et pinlig 0-3-tap mot Raufoss i generalprøven til Eliteserien.

– Uff, må jeg svare på det? Det er vondt å se på, det er det. Samtidig, det er treningskamper. Men selvfølgelig, når det er så mange treningskamper som ikke har gått all verden, så blir det stilt spørsmål. Jeg velger fortsatt å være optimist, utrolig nok, sier Sørloth på spørsmål fra TV 2, og utdyper:

– Sesongen har ikke startet ennå, så... Fotball handler mye om selvtillit og momentum og jeg tror hvis de får noen viktige poeng i starten av sesongen, så tror jeg at de vokser på det. Jeg får bare krysser fingrene.

Krymper seg av Rosenborg-spørsmål

I oppkjøringen har Rosenborg også tapt 0-3 mot Ranheim, 1-2 mot Tromsø, spilt 0-0 mot Haugesund og kun vunnet én gang, 3-2 mot Kristiansund.

– Hva er din spådom for Rosenborg i år?

– Det klarer jeg ikke å komme med nå.

GAMLEKLUBBEN: Alexander Sørloth fikk kun seks kamper for Rosneborg. Her fra et møte med Bodø/Glimt i 2014. Foto: Ned Alley

Eggens beskjed endret Sørloths karriere

19. januar døde Nils Arne Eggen, 80 år gammel. Samme dag spilte Sørloth Copa del Rey-kamp for Real Sociedad mot Atlético Madrid, en kamp der også angriperen hedret gamletreneren med scoring.

– Det var veldig spesielt. Jeg husker det veldig godt og ble veldig motivert for den kampen. Jeg hadde fryktelig lyst å score. Jeg tenkte på Nils da jeg scorte. Det var fint å få en sånn fin mini-hindring av av Nils på den måten.

SCORING: Alexander Sørloth hedret Nils Arne Eggen med scoring dagen trenerlegenden gikk bort. Foto: Gorm Kallestad

Sørloth sier han har mye å takke Eggen for. Blant annet var Rosenborg-legenden mannen som gjorde Sørloth til spiss, forklarer 26-åringen med et smil om munnen:

– Han var egentlig med å forme karrieren min også, som mange andre. Han trente oss to ganger i uken da jeg var på Gutter 16-laget til Rosenborg. Han var med på en trening, og vi skulle spille sju mot sju. På det tidspunktet var jeg midtbanespiller og vi fikk beskjed om å sette opp laget selv. Da stilte jeg på midtbanen, og da stoppet han økten og spurte hva jeg holdt på med. «Du skal på topp!» Etter det begynte jeg å spille spiss, faktisk. Det var han som gjorde at jeg tok turen opp på topp, og etter det ble jeg spiss.

Sørloth fikk kun seks kamper for Rosenborg før han gikk videre til nederlandske Groningen i 2015, etter en sesong på lån i Bodø/Glimt året i forveien. At Sørloth aldri slo gjennom i Rosenborg, var Eggen lei seg for.

– Da jeg gikk til Nederland også uten at jeg slo gjennom i Rosenborg, så hver gang jeg kom på Lerkendal så kom han alltid med en melding og kjeftet på pappa hver gang, humrer Sørloth.

