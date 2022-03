Mats Zuccarrello har allerede tangert sin egen rekord for målpoeng i en sesong og hylles av både fans og eksperter.

Med en ny målgivende i 3-2 seieren mot Colombus Blue Jackets forbedret 34-åringen sin personlig poengrekord. Denne sesongen har nordmannen notert seg for 45 målgivende og 19 scoringer.

Michael Russo har dekket NHL i snart 30 år og følger Minnesota Wild for The Athletic. Han legger ikke skjul på hvor viktig han mener Zuccarello er for klubben.

– Han er sannsynligvis inne i sin beste sesong. Han har vært helt utrolig fra første sekund. Han er den beste i ligaen når det kommer til pasningsspillet, sier Russo til TV 2.

Hovedpersonen selv har ikke veldig fokus på personlige rekorder, men er fornøyd med hvordan laget presterer.

– Det er klart produksjonen min på mål og målgivende har vært bra den, men det aller viktigste er at vi vinner kamper og kommer oss til sluttspillet, oppsummerer Zuccarello til TV 2.

Mats Zuccarello feirer en scoring mot Montreal Canadiens sammen med Kirill Kaprizov (høyre) og Ryan Hartman (venstre) Foto: Harrison Barden

Den dynamiske duo

Minnesota Wild har stø kurs mot sluttspillet: Med fem strake seirer og en andreplass i sin divisjon, skal det en tapsrekke av de sjeldne til for å stoppe Wild. Store deler av suksessen mener fansen ligger i samarbeidet mellom Zuccarello og stjerneskuddet Kirill Kaprizov.

– Zuccarello er en fantastisk spiller sammen med Kirill Kaprizov, konstaterer en supporter utenfor Xcel Energy Center.

Den russiske superstjerna fikk sin debut i NHL forrige sesong, og har i år etablert seg som en av de mest målfarlige spillerne i ligaen. 24-åringen har vartet opp med 35 scoringer denne sesongen, mange av dem etter målgivende pasninger fra Zuccarello.

RADARPAR: Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello har blitt en av ligaens mest målfarlige duoer. Foto: David Berding

– Hvordan er det å spille sammen med Kaprizov?

– Han er utrolig god. Han hjelper meg, og forhåpentligvis hjelper jeg han også. Vi trives veldig bra sammen både på og utenfor isen. Vi er ganske like som personer og har det gøy, så det er veldig kult, oppsummerer Zuccarello

Drømmen om Stanley Cup

Minnesota Wild kom inn i NHL i 2000, men har aldri lyktes med å nå finalen i sluttspillet. Zuccarello var med å tape finalen tilbake i 2014, da som New York Rangers-spiller.

Marc André Fleury skal stenge buret for Minnesota Wild i sesonginnspurten Foto: Gene J. Puskar

En sulteforet fanskare håper nå at 22 års ventetid snart er over, og nylig styrket klubben seg med signeringen av Marc-André Fleury. 37-åringen regnes som en av tidenes beste målvakter, og har vunnet Stanley Cup tre ganger. Den erfaringen håper Zuccarello at Wild kan nyte godt av.

– Det er alltid bra å få inn litt nytt blod i laget. Samtidig kan alt skje fremover. Det er bare gode lag man møter i et sluttspill, men aller først må vi komme oss dit, konkluderer Zuccarello.