Undersøkelse: Kun 1 av 10 er klar over denne kreftårsaken

Rundt tusen tilfeller av kreft hvert år kan knyttes til alkoholbruk. En ny undersøkelse viser at svært få nordmenn er klar over denne sammenhengen, sier organisasjon.

Undersøkelsen er utført av Av-og-til og Kreftforeningen fra Respons Analyse og viser at svært få nordmenn er klar over at rundt 3 prosent av alle krefttilfeller i Norge kan knyttes til alkoholbruk. Av disse tilfellene er de fleste brystkreft og tarmkreft.

Generalsekretær i Av-og-til Ragnhild Kaski mener en grunn til at svært få er klar over denne sammenhengen mellom alkoholbruk og kreft, er fordi det snakkes lite om de negative konsekvensene av alkohol i samfunnet.

– Jo mer kunnskap hver enkelt av oss har, jo enklere er det for oss å ta gode valg for egen helse, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi vet at veldig få fastleger og helsepersonell tar opp alkohol med sine pasienter, og dermed blir kjennskapen til de negative konsekvensene av alkohol lavere, sier Kaski.

Det at helsepersonell ikke er flinke nok til å ta de vanskelige samtalene om alkohol med pasienter, kan Tanja Yvonne Alme bekrefte. Alme er faggruppeleder for NSF sin faggruppe for kreftsykepleiere og kreftkoordinator i Sula kommune.

– Kanskje vi er redde for å være formanende og for å påføre folk dårlig samvittighet eller ekstra belastning, sier hun.

Tanja Yvonne Alme er kreftkoordinator i Sula kommune og faggruppeleder for kreftsykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vil overraske mange

Alme kan også fortelle at blant hennes kolleger er det få som er klar over at så mange tilfeller av kreft kan knyttes til alkohol.

– Særlig det her med brystkreft, det tror jeg veldig mange damer blir overrasket over. Det har med å gjøre at alkohol kan påvirke kvinnelige hormoner i kroppen som da igjen øker risikoen for brystkreft, sier Alme.

Ifølge Kaski, er kun 1 av 10 klar over sammenhengen mellom alkoholbruk og brystkreft.

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, sier det fortsatt er en del ting som er uavklart når det gjelder årsaken mellom alkohol og kreft.

– Man har en del hypoteser og til dels kan det da skyldes at alkoholen ødelegger cellene som igjen forårsaker kreft når de skal reparere seg, sier Opdalshei.

Ole Aleksander Oppdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen mener det må informeres bedre om sammenhengen mellom alkoholbruk og spesifikke kreftformer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mer informasjon

Han understreker også at folk må få mer informasjon om de farlige konsekvensene av alkohol.

– Her har vi kanskje ikke vært flinke nok til å informere om at det er en sammenheng mellom alkoholbruk og risiko for kreft, og det er nettopp derfor denne kampanjen er så viktig for oss, sier Opdalshei.

Kreftforeningen og Av-og-til har nå gått sammen om en kampanje for å formidle informasjonen om sammenhengen mellom alkoholbruk og kreft.

Det er lov å kose seg

Men det skal fortsatt være lov å kose seg med ett glass vin uten å ha dårlig samvittighet. Det mener Alme som som understreker at dette kan være viktig for å ha en god livskvalitet.

– Det er viktig å ha en god balanse i livet og bruke sunn fornuft, men så må man tenke over hvor ofte og hvor mye, sier hun.

Alme mener det er viktig å ha god kunnskap slik at man kan ta et valg selv.