Forvirrende ansiktsmaling: – Vi innså det for sent

Charlotte Kalla og et stjernespekket Piteå-lag vant stafetten i mesterskapet på hjemmebane søndag. Etter målgang skapte lagets ansiktsmaling full forvirring.

Kalla offentliggjorde tidligere i uka at hun avslutter karrieren, og hun setter et flott punktum.

– Det er herlig å vinne gull her hjemme i Piteå. Helt lekkert, sa Kalla til SVT.

Piteå-laget med Kalla, Ebba Andersson og Jonna Sundling var så sterkt at konkurrentene ble statister. Laget seiret med 2.13 minutter, og det var til Piteås 2.-lag.

Kalla gikk første etappe og vekslet først sammen med 2.-lagets Emma Ribom. På neste etappe rykket Andersson til seg en luke på ett minutt, og Sundling økte den.

– Jeg er kjempestolt over å stå her sammen med Ebba og Jonna etter at vi forsvarte gullet fra i fjor, sa Kalla som avslutter elitekarrieren med tremila mandag.

Detaljen i ansiktet skapte forvirring

Kalla og resten av Piteå-laget hadde malt seg i ansiktet for anledningen. På høyre side var det et klart og tydelig Ukrainsk flagg, men flagget på venstre side skapte mer forvirring.

«Hva hadde de malt? Piteås farger? Jemen, Syria eller Egypts flagg?», skriver svenske Aftonbladet.

– Det var litt fnising og latter på badet i morges. Det var jeg, Ebba og Emma som satte standarden, så fikk de andre følge etter. Det er Piteås Elite sine farger for dere som lurer. Det er ikke Egypt eller noe annet, sier Kalla til den svenske avisen.

– Vi får skylde på sommertiden som vi har stilt om til i dag. Vi var litt morgentrøtte når det skulle gjøres, og vi innså det litt for sent at «Oi, hvilken nasjon er det som har denne fargekombinasjonen egentlig?», fortsetter Kalla og ler.