Halland Johannessen imponerte igjen, men måtte gi tapt i spurten: – Frysninger!

Se Halland Johannessen rykke ifra i vinduet øverst!

Tobias Halland Johannessen (22) var med i seierskampen hele veien inn, men måtte se seg slått i avslutningen. Uno-X-rytteren endte som nummer 11 over mållinjen og var tydelig skuffet etter målgang.

– Faen, altså. Jeg trodde de gutta skulle kjøre, men det gjorde de ikke. Det var jævlig surt. Det hadde vært gøy å fått noe ut av det, men nå ble det ingenting igjen. Det var kjedelig, sier Halland Johannessen til TV 2.

– Vi kjører veldig bra som lag, så det er litt dritt at vi ikke klarte å få noe ut av det i dag, det synes jeg, legger han til.

Tobias Halland Johannessen kjempet om seieren, men måtte se seg slått i spurten. Foto: Christine Skarstein Olsen, TV 2.

Men det norske stortalentet imponerte på den siste etappen av Catalonia rundt.

– Men vi skal være fornøyde med uka. Vi viser at vi har noe her å gjøre. Vi er i hvert fall ikke ferdige. Vi har mye gøy i vente, understreker 22-åringen og benyttet anledningen til å takke lagkameratene:

– Takk for en helt rå uke. Vi har hatt det sinnssykt gøy og det skal vi ha igjen.

Uno-X har imponert i Catalonia rundt. Halland Johannessen ender som nummer syv i sammendraget, mens Torstein Træen blir nummer ni - deres første etapperitt på World tour-nivå.

– Det gikk ganske bra. Tobias var blant de sterkeste i dag, så han var litt skuffet over mål. Det ble litt tull på siste 500 meterne der, sier Træen til TV 2.

– Det har vært en tung uke, så det skal bli deilig å få hvilt litt nå. Vi må ta med oss at vi er to mann blant topp ti, og Tobias er blant de sterkeste her. Så vi kan ta med oss mye positivt, fortsetter Træen.

Thrilleravslutning

Med litt over 13 kilometer igjen tok hovedfeltet igjen bruddet.

Like før toppen av nest siste stigning rykket Halland Johannessen ifra og tok tetposisjon. Bak ham fulgte Sergio Higuita og Richard Carapaz, nummer 1 og 2 i sammendraget.

– Det er frysninger!, utbrøt TV 2s kommentator Magnus Drivenes.

– Dette er så sykt, understrekte kommentatorkollega Christian Paasche.

Med 10 kilometer igjen hadde Santiago Buitrago tatt over teten. Bak ham fulgte sammenlagtkanonen og Halland Johannessen.

Når rytterne skulle opp Montjuic sjette og siste gang var Halland Johannessen for fullt med i seierskampen.

Ved 4,5 kilometer bestod tetgruppen av Juan Ayuso, Joao Almeida, Sergio Higuita, Ben O'Connor - og Halland Johannessen. Carapaz fulgte like bak.

Torstein Træen etter siste etappe av Catalonia rundt. Foto: Christine Skarstein Olsen, TV 2

Halland Johannessen prøvde seg på et rykk ved 2,7 kilometer, men de andre rytterne tettet raskt luken.

Med under 2 kilometer igjen lå Halland Johannessen i tredjeposisjon i tetgruppen. Hovedfeltet tok like etter igjen tetgruppen.

Inn fra Hovedfeltet kom Torstein Træen også opp i tetfeltet.

Halland Johannes og Træen klarte ikke å matche i spurten og Andrea Bagioli vant etappen.