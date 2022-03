Tre personer reddet ut fra snøskred – én savnet

Nødetatene har rykket ut til Blåruttinden etter melding om at flere er tatt av et snøskred.

Nødetater og frivillige har søndag rykket ut til Blåruttinden i Balsfjord, der et snøskred har gått på fjellets vestside.

– Det er meldt om at flere personer er tatt av skredet, skriver Troms politidistrikt.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Per Arve Aas, sier til TV 2 at de har fått melding om at fire personer er tatt av skredet. Tre skal ha kommet seg ut, mens en fjerde person er savnet.

– En fra turfølget varslet. Det er sagt at det er fire personer som er tatt, men nå savner turfølget en. Det betyr at tre er gjort rede for, sier Aas.

De som ble tatt av snøskredet er en del av et turfølge på fem. Det er ukjent om de er skadet.

– Vi har akkurat kommet fram med politimannskaper og hund. Vet ingen ting om personen som fortsatt er savnet, sier operasjonslederen.

Klokken 11.51 er luftambulanse og politi med lavinehund fremme på stedet.

Det var tirsdag meldt om moderat snøskredfare i området Indre Troms, med oppfordring om å utvise forsiktighet i terreng brattere enn 30 grader med fokksnø.

