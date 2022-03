Lindvik vant i sesongfinalen: – I dag skal jeg feire

Verdensmester Marius Lindvik sikret seieren i hoppernes siste verdenscuprenn for sesongen.

23-åringen fra Romerike ble verdensmester i Vikersund for to uker siden, og ledet etter et hopp på 241,5 meter i første omgang. I finaleomgangen trengte Lindvik å hoppe 238 meter for å vinne, men slo til med 245,5 meter i skiflygingsbakken i Planica. Dette er ny personlig rekord for hopp-stjernen.

– Det er helt sinnsykt. For et trøkk og for en stemning. Fader så gøy det var, sier Lindvik til Viasat.

– Jeg kjente at jeg var litt spent, men da blir man ofte litt mer fokusert også. Nå er jeg glad. Nå er det adrenalin og glede.

Sesongavslutningen setter punktum for en fantastisk sesong for Lindvik. I OL ble det seier i storbakken, og i alt har han tatt sju seire og tolv pallplasser.

– Jeg har nådd over halvparten av målene jeg har satt på en femårsperiode, så det har vært en helt sinnssyk sesong med mange fine øyeblikk, og jeg tar med meg masse fin erfaring inn i fremtiden, sier Lindvik som nå skal ta seg tid til å feire sesongen:

– I dag skal jeg feire OL-gull, VM-gull og dagen i dag. Det er mye som skal tas igjen, så det kan bli stygt, sier Lindvik med et smil.

Forfang og Granerud slo tilbake

Johann André Forfang lå på en 18. plass etter den første omgangen med et hopp på 220,5 meter. Men i finaleomgangen slo Forfang tilbake og brølte av glede etter svevet på 237 meter.

– Dette er den perfekte avslutningen på sesongen. Jeg trengte den. Den følelsen jeg får på sletta der var en utrolig deilig glede, den mest ekte gleden du får, sier Forfang til Viasat.

Halvor Egner Granerud hadde tunge forhold i første omgangen og landet på 218 meter. I finaleomgangen var forholdene langt bedre, det samme var Granerud som hoppet hele 243,5 meter.

Granerud endte som nummer 12 i sesongfinalen, Forfang ble nummer 15.

Kobayashi sikret sammenlagttrofeet

Ryoyu Kobayashi har vært Lindviks hovedutfordrer gjennom sesongen, og japaneren sikret sammenlagttittelen i verdenscupen med 8.-plass søndag.

Det var Kobayashis andre totalseier i karrieren.

Ledet etter kjempehopp

Lindvik ledet før finaleomgangen med et hopp på 241,5 meter i skiflygingsbakken i Planica.

Nordmannen ble verdensmester i Vikersund for to uker siden, og søndag viste han igjen at han kan fly langt selv om det var nesten vindstille i den slovenske bakken.

Lindvik ble trukket noe av dommerne for nedslaget, men tok teten med 222,6 poeng. Han hadde 5,2 poengs forsprang til toer og hjemmehåp Ziga Jelar foran finaleomgangen. Piotr Zyla fra Polen var nummer tre.

Saken oppdateres!