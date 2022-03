Dette boligrådet har forbrukerøkonomen aldri gitt før

– Det er ikke ofte jeg kommer med et sånt råd. Det har jeg aldri sagt tror jeg, sier Sandmæl.

Hun er forbrukerøkonom i DNB og ble nylig programleder i TV 2. Presset i boligmarkedet har vært svært høyt den siste tiden, og det mener Sandmæl det er særlig to grunner til.

– Det første er at det bygges for få boliger. Det andre er at boliglånsrenten har vært historisk lav, forklarer Sandmæl.

– Folk går helt bananas

Hun pleier vanligvis å råde folk til at det lønner seg å eie dersom man skal bo i leiligheten i minst to år.

Nå gjør derimot endringer i boligmarkedet at forbrukerøkonomen kommer med et nytt råd.

– Hvis du har et kortere tidsperspektiv enn tre år, så kan det nå faktisk lønne seg å leie istedenfor å eie, sier Sandmæl.

Hun mener man bør bo i boligen i minst fem år for at det skal lønne seg å kjøpe nå.

– Folk går helt bananas i budrunder og byr mye mer enn boligen kanskje er verdt, og da må man også bo i boligen lenger for at det skal være lønnsomt, forteller hun.

BOLIGMARKED: Norges Bank skrur opp styringsrenta og har varslet sju nye rentehevinger innen utgangen av 2023. Foto: Thomas Winje

– Presset kan gå noe ned

Flere lurer nok også på om det lønner seg å vente med å kjøpe til ting roer seg.

– Det er vanskelig å si. I de store byene er presset allerede stort, men det kan jo hende at presset går litt ned i boligmarkedet nå som renta går opp, sier Sandmæl.

Likevel kan det totalt sett lønne seg å leie fremfor å eie for noen, ifølge forbrukerøkonomen.

– Er du student, kan det lønne seg at du leier istedenfor å eie. Hvert fall hvis du skal bo i en by i bare tre år, mener Sandmæl.

Tror mange vil få seg et sjokk

Boligeiere må som ventet forberede seg på dyrere lån framover. Norges Bank skrur opp styringsrenta og har varslet syv nye rentehevinger innen utgangen av 2023.

Sandmæl tror at spesielt de unge som har kjøpt bolig kommer til å få seg et sjokk når boliglånsrentene går opp.

– Det handler om at de ikke er vant til en høyere rente. Nå har vi hatt historisk lave renter, så det blir en kalddusj for veldig mange, sier Sandmæl.

Til folk som nå er på boligjakt, har hun ett tydelig råd:

– Når du skal kjøpe gjelder det alltid å sette seg et tak, og ikke gå over det taket. Og tenk hvert fall fem år frem i tid, sier Sandmæl.