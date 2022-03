Tror Mariupol er i ferd med å falle

Søndag melder amerikanske Institute for the study of war at russiske styrker trolig vil overta Mariupol i løpet av kort tid. Dette til tross for at de har lidd store tap i byen.

– Russerne vil de nærmeste dagene trolig gjøre store fremskritt i forsøket på erobre Mariupol, og trolig ta byen i nær fremtid, skriver de.

Førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets høgskole tror det ikke er snakk om lang tid.

– Jeg er redd for at Mariupol er veldig presset, og det er risiko for at den byen kan falle i nær fremtid, sier Røseth til TV 2.

Flere høytstående russere drept

Lørdag hevdet ukrainske myndigheter at den russiske generalen Jakov Rezantsev var drept i et angrep nær byen Kherson.

LIDER STORE TAP: Førsteamanuensis Tom Røseth mener drap på høytstående russere tyder på store tap. Foto: Forsvaret

Meldingen føyer seg inn i rekken av høytstående personer i det russiske militæret som har blitt drept etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er et tegn på at de russiske styrkene lider ganske store tap, og at disse generalene er fremskutt, kanskje for å motivere soldatene, sier Røseth.

– De sliter som kjent med motivasjonsproblemer.



– De sliter som kjent med motivasjonsproblemer.

Etterlyser våpen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer på nytt Nato til å sende kampfly og flere våpensystemer. Han mener det er nødvendig blant annet for å redde Mariupol.

– Ukraina kan ikke skyte ned russiske raketter med hagle og maskingevær, sa han i en videotale natt til søndag.

Ifølge Røseth er det først og fremst luftvernvåpen og antipanservåpen som Ukraina for øyeblikket har behov for.

– Hvordan er muligheten for å få fraktet inn våpen nå?

– Den er fortsatt til stede. Det er mulig å få transportert materiell via Nato-grenser vestover, sier Røseth.

KAMPFLY: USA og Polen diskuterer utplassering av MIG-29-fly i Ukraina. Foto: Kacper Pempel / Reuters / NTB

USA har tidligere nektet å utplassere polske MIG-29 kampfly til Ukraina, men motsetter seg ikke lenger dette, ifølge Ukrainas utenriksminister.

– Om Polen og USA blir enige om hvordan det skal overføres, vil disse flyene være en styrkelse av det ukrainske forsvaret. Hvordan det praktisk skal gjøres er en utfordring, mener Røseth.