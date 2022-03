– Tenkt på etappeseier i hele natt

Se Catalonia rundt fra klokken 12.00 på TV 2 og TV 2 Play

Søndag går den siste etappen av Catalonia rundt, og Uno-X sitter med to ryttere innenfor topp ti etter strålende kjøring gjennom uken.

Tobias Halland Johannessen er nummer åtte, mens Torstein Træen ligger på en tiendeplass. Avslutningsetappen går i en tøff rundløype i Barcelona, en rundløype som passer Johannessen meget godt.

Uno-X er offensive før den siste etappen.

– Vi har troen på at begge kan holde seg blant topp ti, så får vi se om de har noe krefter igjen til å finne på noe sprell og kjøre offensivt. Vi ser heller opp på lista enn å se bakover. Vi skal gi alt i dag, sier sportsdirektør i Uno-X, Kurt Asle Arvesen til TV 2 før starten av den siste etappen.

– Mer enn vi hadde forventet av gutta

Rittet er det første etapperittet til Uno-X på WorldTour-nivå. Halland Johannessen har to topp åtte-plasseringer på de to tøffeste etappene, og spesielt var torsdagens prestasjon imponerende. Da ble han nummer fem på en blytung fjellavslutning på over 2000 meters høyde og spurtslo den olympiske mesteren og tidligere Giro d’Italia-vinner, Richard Carapaz.

Arvesen er meget godt fornøyd med hva det norske laget har prestert.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vi er fornøyde, absolutt. To topp ti, og vi har bemerket oss på enkeltetapper. Det er mer enn det vi hadde forventet av gutta. Nå skal vi prøve å stå ut løpet i dag på den siste etappen. Den blir knallhard, tøff intensiv etappe. Vi har sett på resultatlistene fra de siste årene, og det blir en liten gruppe med de som har krefter igjen, så vi håper vi skal være med.

Tobias Halland Johannessen trekkes frem som en av favorittene av flere internasjonale eksperter. På bettingsidene er det kun UAE-rytter Juan Ayuso som har lavere odds før etappen.

22-åringen fra Drøbak gleder seg til å kjempe i toppen.

– I dag er det ikke noe å spare på. I dag går vi for gull, 100 prosent, sier Johannessen til TV 2.

Drømmeetappe for Halland Johannessen

Sykkeltalentet er nummer åtte i sammendraget, men har bare fem sekunder opp til femteplassen. I tillegg så man på gårsdagens etappe at det begynner å bli en del slitne bein, og at det fortsatt kan bli store avstander i rittet

– Det er fortsatt veldig tett i sammendraget, og jeg tror det er flere enn oss som har lyst til å lage litt kaos i dag, så vi er klare.

ØNSKER SEIER: Tobias Halland Johannessen ønsker å kunne kapre en etappeseier på Catalonia Rundt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Løypen passer nordmannen meget godt, og han gleder seg til å ta fatt på de 140 kilometerne i Barcelona.

– Hvis jeg skulle designe en løype som passer meg, så hadde jeg designet en løype som det her. Jeg liker korte, punchy klatringer. Med det laget her har vi alle muligheter.

– Kan det bli etappeseier på deg?

– Det er det jeg har tenkt på i hele natt, så det er det jeg har lyst på. Jeg skal gi absolutt alt jeg har.