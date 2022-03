Liv Ullmann hyllet: – Bare en gull-lakkert mann

Liv Ullmann mottok natt til lørdag sin Æres-Oscar, som første nordmann noensinne. Prisen deles ut for å hedre bidrag til filmindustrien som ikke nødvendigvis dekkes av de øvrige Oscar-prisene.

– Det betyr enormt masse. Jeg ble kjempeglad, og hadde aldri trodd det skulle skje meg, sier Ullmann i intervju med TV 2 i Los Angeles etter å ha fått prisen.

– Bare en gull-lakkert mann

Ullmann forteller at hun ikke har brukt mye tid på å beundre statuetten.

– Jeg trodde jeg skulle bli så opptatt av den, men det er jo bare en gull-lakkert mann, ler hun.

STOD PÅ NATTBORDET: Liv Ullmann forteller at Oscar-statuetten fikk plass på nattbordet natten etter hun fikk den. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg oppdaget først i dag tidlig at jeg hadde ikke en gang sett på hva den sa, og det var så nydelig.

Tror på flere norske priser

Ullmann er kjent som skuespiller, manusforfatter og regissør, og omtales som Norges største filmstjerne. Hun har vært Oscar-nominert to ganger tidligere, uten å vinne.

Denne gangen visste hun på forhånd at hun fikk prisen.

– Det var nesten bedre enn å komme, og hjertet banker og banker, også vinner du ikke, også blir du litt skuffet og tenker «ja ja, livet går videre». Du kommer bare, og jeg visste at jeg fikk den, sier Ullmann.

Når hovedprisutdelingen finner sted natt til mandag norsk tid, tror Ullmann filmen «Verdens verste menneske» har gode muligheter.

– Vi har to fine nominasjoner for Norge og denne filmen, og det er stor mulighet for at i det minste én pris kommer til Norge, mener Ullmann.

NOMINERT: Filmen «Verdens verste menneske» er Oscar-nominert i to kategorier. Foto: SF Studios / Oslo Pictures

– Kan ikke konkurrere

Gjestenes antrekk på prisutdelingen får ofte stor oppmerksomhet, og Ullmann har ikke helt bestemt seg for hva det blir.

– Enten så har jeg på meg det jeg hadde på i går, også får jeg en friserdame som kommer i tide så jeg ikke ser ut som jeg gjorde i går. Eller kanskje jeg tar noe enda enklere, for jeg kan ikke konkurrere med disse skjønne damene som kommer i alle disse flotte kjolene, sier hun.

I takketalen sin trakk hun fram den typisk norske «janteloven» som en positiv faktor i hennes liv.

– Norge er et sted hvor du ikke skal tro du er mer enn du er. Og for meg har det vært den beste oppdragelsen jeg kunne ha fått, sa hun i talen, ifølge NTB.